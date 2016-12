Gary Neville elogia contratações feitas pelo United: "Time precisava da arrogância de Pogba e Ibra"

.Neville elogiou as contratações feitas pelo United nesta janela (Foto: Sean Dempsey/PA Wire)

O Manchester United teve duas temporadas medianas com Louis van Gaal no seu comando. Diante disso, decidiu apostar no vitorioso e polêmico José Mourinho para a temporada 2016/17. Para reforçar o elenco trouxe grandes peças como Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, o mais caro da história, e Henrikh Mhkitaryan e Eric Bailly. Ao contrário do que todos imaginavam, o começo de temporada não foi dos melhores para o United e para Mourinho.

Todavia, o time vem se acertando, e os craques Ibrahimovic e Pogba vêm se destacando, formando uma dupla decisiva, com os gols do matador sueco e as assistências do meio-campista francês. Ídolo dos Red Devils, Gary Neville acredita que o United acertou nas contratações de Pogba e Ibra, pois o time estava precisando da arrogância dos dois, além da personalidade do técnico Mourinho.

“Os perfis dos jogadores comprados nesse ano são muito melhores que os perfis de dois ou três anos atrás. Antes tivemos muitas contratações que você não espera no United. Esse time de agora é melhor. Tem caráter e um pouco de arrogância, de Zlatan e Pogba”, disse o ex-lateral dos Diabos Vermelhos.

A dupla está cada vez mais entrosada (Foto: Tony O'Brien/Reuters)

Neville falou também sobre o desejo do ver o inesperado vindo de cada jogador que veste a camisa vermelha do Manchester United: “Quando vou ao Old Trafford e vejo uma camisa do United, espero ver arrogância, confiança, o inesperado. Espero ser entretido até o último minuto. Não espero ser aborrecido. E nesta temporada vejo um time que está se reconectando com os torcedores pelo jeito que está jogando”.

Artilheiro da equipe na temporada com 16 gols, sendo desses 11 na Premier League, Ibrahimovic foi muito elogiado pelo ídolo manunciano, além de ser comparado com lendas como Denis Law, George Best e Cristiano Ronaldo. “Tem um cara que pensa que é Deus. Isso que o Manchester United e os torcedores esperam. Um Cantona, Denis Law, George Best ou Cristiano Ronaldo. Eles esperam essa figura no time”, concluiu Gary.

Mourinho nega ida de Ibra à América ou Ásia

Inicialmente, o técnico português elogiou a temporada que o atacante sueco vem fazendo: “Estou muito feliz por ele. Há muitas pessoas pensando que ele não seria um goleador porque já tem 35 anos, ou porque não joga La Liga, mas a verdade é que ele parece ter 25 anos. Ele joga bem, marca gols e estou feliz por ele”.

Logo após, Mou negou que Ibra terminará a carreira em alto nível, afastando o camisa 9 do futebol norte-americano e do asiático. “Ele vai acabar a carreira em alta e não vai ser na América ou na China, vai encerrar sua carreira no topo. Estou realmente satisfeito com ele. O seu registo é bom e ainda pode melhorar. Sem pênaltis, o que é espantoso porque normalmente os outros jogadores que lideram as artilharias têm muitos pênaltis. Ele teve um pênalti em 17 jogos da Premier League, por isso eu não poderia estar mais feliz por ele”, finalizou.