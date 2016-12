Mkhitaryan faz golaço, United derrota Sunderland e chega a quinta vitória consecutiva

O Manchester United continua com sua campanha de recuperação. Nessa segunda-feira (26), no típico Boxing Day, o United recebeu a equipe do Sunderland, no Estádio de Old Trafford, em partida válida pela 18ª rodada da Premier League. O jogo terminou com a vitória dos donos da casa por 3 a 1, com gols marcados por Blind, Ibrahimovic e Mkhitaryan, enquanto Borini descontou para os visitantes.

Com o triunfo, os Red Devils chegam a 33 pontos e continuam na sexta colocação. Já os Black Cats tem 18 pontos e está na 18ª posição. Na próxima rodada, o United recebe a equipe do Middlesbrough, no dia 31, às 13h. No mesmo horário, o Sunderland visita o time do Burnley.

United domina e abre o placar com Blind

Os donos da casa sabiam que teriam que ter paciência diante da forte marcação da equipe do Sunderland. Devido a isso, tentou dominar o meio campo com Pogba, Herrera e Carrick. No entanto, já nos primeiros minutos tentava chegar à meta adversária. Logo aos 3’, Rojo cortou bola na defesa, essa chegou nos pés de Ibra, que passou para Lingard, que tentou passe para Pogba dentro da área, mas toque foi forte e saiu pela linha de fundo. No minuto seguinte, Pogba foi até a linha de fundo e bateu forte, para boa defesa de Pickford.

O United dominava a partida e aos 16 minutos, Pogba acionou Valencia com lindo lançamento, o equatoriano avançou pela direita e cruzou para Lingard, que cabeceou pressionado e a bola saiu em escanteio. Como resposta, no minuto posterior, Defoe conseguiu segurar bola no meio de campo, avançou pelo meio e bateu de esquerda de fora da área para longe do gol dos donos da casa. Aos 18’, Anichebe avançou pela direita e foi derrubado perto da entrada da área por Blind. Na cobrança da falta, o lateral van Aanholt chutou cruzado, no canto de De Gea, e o goleiro espanhol fez boa defesa.

Os Red Devils arriscavam muitos lançamentos longos. E em um desses, aos 20 minutos, Valencia depois de receber de Herrera, acionou Mata, que correndo em direção a bola sofreu carga de Kone e pediu pênalti, sendo ignorado pelo árbitro da partida. Aos 26’, Pogba tabelou com Lingard, e da entrada da área bateu perigosamente e com desvio a bola foi parar na trave direita de Pickford. O Sunderland também chegava, e aos 28’, Defoe cruzou da esquerda, bola sobrou para Anichebe, que bateu desequilibrado e De Gea defendeu e depois atrapalhou Borini na sequência da jogada.

Aos 36’, Pogba pegou mais uma sobra de bola na entrada da área e finalizou perto do gol, perigosamente. Três minutos depois, aos 39’, o placar foi enfim aberto. Rojo avançou, passou para Ibra, que esperou chegada de Blind e passou para o lateral holandês bater forte e cruzado para abrir o placar no Old Trafford. Já no final da primeira etapa, Ibra deu bom passe para Pogba dentro da área, que recebeu, levantou a bola e quase fez golaço de voleio.

Ibra fez um e deu duas assistências, a primeira para Blind (Foto: Divulgação/ Manchester United)

Red Devils criam muitas chances e ampliam com Ibra e golaço de Mkhitaryan; Borini desconta

O segundo tempo foi ainda mais movimentado que o primeiro. O United dominou novamente as ações, dessa vez com ainda mais intensidade e criando grande quantidade de chances de marcar. Já nos primeiros minutos, Pogba chegou três vezes seguidas. Na primeira o francês bateu para boa defesa de Pickford. Na segunda, Ibra roubou a bola, mas passou mal para o camisa 6, que não conseguiu finalizar. Na última, recebeu cruzamento da direita e cabeceou perigosamente por cima da meta adversária.

Ibrahimovic, apesar da assistência no primeiro tempo, não mostrava-se bem no jogo e ainda não tinha finalizado na partida. Juan Mata puxou contra ataque, deu belo drible e passou para Ibra com velocidade, que avançou e finalizou forte por cima do gol. Lingard era outro que não estava bem e por isso Mourinho colocou Mkhitaryan, que voltou de lesão, em seu lugar. O meia armênio colocaria fogo na partida.

O camisa 22 dos Red Devils, em sua primeira jogada, recebeu boa bola de Mata na esquerda, puxou para o meio e bateu forte, à direita do gol, assustando Pickford. Pouco depois, Pogba fez grande defesa pela direita, cruzou e quase o United ampliou o placar. Mkhitaryan fez outra boa jogada e deu grande passe para Ibra, que perdeu nova chance em grande defesa de Pickford.

Aos 36 minutos, Ibra ampliou o placar. Pogba roubou bola no meio de campo, após falha do meio campo do Sunderland, teve calma e passou para o atacante sueco colocar nos fundos da rede. Quatro minutos depois, aos 40’, Mkhitaryan fez o terceiro. O armênio recebeu de Ibra e com um voleio de calcanhar fez um golaço, relembrando o realizado pelo atacante sueco nos tempos de PSG. Já no final do jogo, Borini descontou também com um belo gol: o atacante italiano pegou rebote na entrada da área e bateu bonito, sem dar chances a De Gea.