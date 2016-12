Liverpool goleia Stoke City de virada e segue próximo ao líder Chelsea

O Liverpool segue impossível jogando em casa e é um dos únicos times invictos atuando como mandante na Premier League. Nesta terça-feira (27), a vítima da vez foi o Stoke em Anfield - 4 a 1 para os Reds com gols de Lallana, Firmino, Sturridge e do zagueiro Imbula, contra; Peters descontou para os visitantes. Foi o terceiro triunfo consecutivo dos comandados por Jurgen Klopp

Com o resultado, a equipe volta a ocupar a 2ª colocação com 40 pontos, a cinco do líder. Já o Stoke City permanece no meio da tabela, ocupando a 10ª posição com 22 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Liverpool tem duro confronto pela frente e encara o Manchester City, do técnico Pep Guardiola, que esteve presente no estádio acompanhando o próximo rival. Já o Stoke City vai até Londres visitar o Chelsea.

Stoke City abre o placar, Liverpool pressiona e consegue a virada

A partida começou equilibrada, com bastante marcação e alta intensidade tática, as equipes procuraram acelerar as jogadas e buscavam as pontas para fazer cruzamentos na grande área, e foi dessa maneira que o primeiro gol do jogo saiu.

Aos 11 minutos o Stoke City abriu o placar, após rebote, Pieters foi ao fundo para cruzar certeiro na área, encontrando Walters que cabeceou firme e contou com falha do goleiro Mignolet para abrir o placar, banho de água fria para a torcida dos Reds.

O gol animou os visitantes que quase aumentaram logo em seguida, aos 17 minutos, Allen entrou na área e bateu forte no canto, Mignolet fez uma defesaça com os pés e salvou o Liverpool.

Aos 22 minutos, finalmente o time da casa acordou, Firmino invadiu a área e bateu firme, a bola passou pelo goleiro mas Peter Crouch salvou em cima da linha, evitando o gol de empate dos Reds, a partir desse momento, a pressão passou a aumentar e o Stoke se fechou na defesa.

De tanto pressionar, uma hora o gol de empate sairia, e saiu. Mané recebeu pela direita e rolou para o meio da área, a zaga afastou mal e Lallana chegou fuzilando para marcar e empatar a partida, 1 a 1.

O confronto continuou em altíssimo nível com o time mandante pressionando, aos 37 minutos Lallana chegou ao fundo e rolou para Roberto Firmino chegar batendo, a bola foi por cima do gol e raspou a trave. Aos 43 minutos a intensa pressão gerou a virada, Milner rolou para Firmino dominar com categoria e bater colocado no cantinho do goleiro, 2 a 1 e festa no Anfield.

Liverpool amplia e transforma o resultado em goleada

A segunda etapa veio e logo de cara os Reds trataram de aumentar vantagem, após linda triangulação, a jogada chegou na esquerda e Origi cruzou forte para o meio da área, a bola bateu no zagueirão Imbula e foi para as redes, gol contra e 3 a 1 no placar, para tranquilizar o técnico Jurgen Klopp. Dois minutos depois, quase o quarto, o Liverpool puxou o contra ataque rápido e a bola chegou em Mané, que bateu raspando a trave.

O jogo começou a ficar fácil e os mandantes passaram a dar show, após presentão do zagueiro Shawcross, Sturridge que havia acabado de entrar, ficou cara a cara e só teve o trabalho de driblar o goleiro para transformar o resultado em goleada, 4 a 1.

Apesar da dificuldade da primeira etapa, a partida ficou bastante tranquila, com amplo domínio do time de Klopp, que trocou bastante passes e fez diversas triangulações, a posse de bola chegou a bater 70%. Após o quarto gol, o Stoke perdeu completamente as forças e o Liverpool passou a administrar o resultado e a poupar jogadores visando a sequência da temporada.