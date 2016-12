Mourinho garante permanência de Ibra para próxima temporada: "Renovação será formalidade"

Contra o Sunderland, Ibra chegou ao 12º gol na Premier League e se aproximou de Diego Costa (Foto: Jan Kruger/Getty Images)

Após um começo não tão bom na temporada, especialmente na Premier League, onde ocupa a sexta posição com 33 pontos ganhos, o Manchester United vem se recuperando e já tem cinco vitórias consecutivas, sendo quatro pelo campeonato nacional.

Zlatan Ibrahimovic, contratado em julho pelos Red Devils, desponta como um destaques do time de Old Trafford e já tem 16 gols, com 12 na Premier League. No último jogo contra o Sunderland, o sueco deu duas assistências e marcou um gol, na vitória por 3 a 1.

+ Mkhitaryan faz golaço, United derrota Sunderland e chega a quinta vitória consecutiva

A melhora do United e sua recuperação na temporada passa muito pelo técnico José Mourinho, que acredita que a renovação de contrato de Ibra será uma formalidade. Anteriormente, o português já havia afirmado que o atacante de 35 anos não jogará em mercados alternativos como Estados Unidos e China, e terminará a carreira atuando em alto nível. O acordo inicial assinado por Zlatan vale um ano, com opção de extensão por mais uma temporada.

A cláusula ainda não foi ativada pelo time de Old Trafford, mas logo será, de acordo com Mou, que falou sobre o assunto depois do triunfo sobre o Sunderland, na última segunda-feira (26). “Está ativada em seu cérebro e está ativada também nas minhas decisões, nos proprietários e no conselho, então não há problema”, disse José.

O gol do sueco sobre os Black Cats foi o de número 50 no ano e igualou a temporada de 2012, quando atuou por Milan e PSG, e que era o seu melhor na temporada até o dia de ontem. Ibra terá a chance de sagrar 2016 como o melhor ano da sua carreira, pois o United enfrentará o Middlesbrough no dia 31, em Old Trafford, às 13h.

“Eu não estou realmente surpreso porque ele é um cara muito inteligente e um homem muito orgulhoso. Ele decidiu vir para o Manchester United e para a Premier League, para um clube com o nível de expectativa do Manchester United, na liga mais difícil do mundo para um atacante. Quando ele decide vir para cá, é porque ele sabe que pode fazer o que está fazendo”, afirmou o português.