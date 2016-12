Tottenham faz grande segundo tempo e vira sobre Southampton fora de casa com dois de Alli

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela 18ª rodada da premier league 2016/17, realizada no estádio st. mary's, em southampton

Nesta quarta-feira (28), o Tottenham foi até o St. Mary's e venceu com autoridade o Southampton por 4 a 1 pela 18ª rodada da Premier League 2016/17. Dele Alli, no seu 50º jogo pela competição, marcou duas vezes, enquanto Kane e Son fizeram um cada. Van Dijk fez o único tento dos Saints.

Com este resultado, o Tottenham segue em quinto com 36 pontos, um a menos que o quarto colocado Arsenal. O Southampton perdeu a chance de pular para sétimo e segue em oitavo com 24.

O Southampton ainda entra em campo neste ano pela competição. No sábado (31), às 13h (horário de Brasília), os Saints recebem o West Bromwich. No primeiro dia de 2017, no domingo (1), às 11h30 (horário de Brasília), o Tottenham vai até o Vicarage Road encarar o Watford.

Van Dijk abre o placar cedo, mas Alli empata

O ínicio de jogo foi simplesmente perfeito para os donos da casa. Com menos de dois minutos, Bertrand tentou passe para Boufal na esquerda, mas foi derrubado e o árbitro marcou falta. Ward-Prowse cobrou muito bem e Van Dijk subiu mais que Vertonghen para cabecear no canto e abrir o placar no St. Mary's: 1 a 0 Southampton. Grande ínicio dos Saints.

E mesmo com o gol, os Saints seguiram bem melhores na partida, marcando muito bem e não deixando os Spurs respirarem ou chegarem perto da área. E quase que os Saints marcaram aos 16', quando, após bela troca de passes, Redmond ficou com a bola na direita, no bico da área, arriscou chute seco e a redonda passou raspando a trave de Lloris.

Porém, na primeira chance real que teve para marcar, o Tottenham não perdoou. Aos 19', Sissoko foi acionado pela esquerda, tentou cruzamento de primeira, a bola desviou em Redmond e Dele Alli chegou mais rápido que Van Dijk para desviar bonito de cabeça e deixar tudo igual no estádio St. Mary's: 1 a 1. Gol até "estranho", de certa forma.

Depois disso, a partida ficou muito equilibrada e brigada em Southampton. O Tottenham era um pouco melhor, conseguindo rodear a área dos Saints, mas sem conseguir furar o ótimo bloqueio dos comandados de Claude Puel. Mesmo pressionante, os Spurs não marcaram e a primeira etapa ficou na igualdade.

Spurs são eficientes e garantem importante triunfo

O início de segundo tempo foi ótimo e bastante movimentado no St. Mary's. Logo aos 7', após cobrança de escanteio, o Tottenham conseguiu virar o jogo, quando Kane tomou a frente de Oriol Romeu e cabeceçou com força, bonito na primeira trave, sem chance para Fraser Forster: 2 a 1 Tottenham.

E se isso só já não bastasse, aos 13', após belo contra-ataque, Dele Alli recebeu dentro da área, mas foi derrubado por Redmond, que foi expulso e o árbitro Mike Dean marcou pênalti. Harry Kane foi para a cobrança e bateu muito mal, pegando embaixo demais da bola e isolando. Spurs perderam a chance de abrir uma ótima vantagem fora de casa.

Com a mais, o Tottenham continuava melhor, mas tinha um Southampton guerreiro, que buscava o empate, se preocupando pouco na defesa e dando espaços para os Spurs chegarem. E no final do jogo, em dois contra-ataques, os visitantes mataram o jogo. O primeiro foi quando Eriksen recebeu no campo de defesa, lançou para Son, que invadiu livre a área pela esquerda e finalizou cruzado, tirando bem de Fraser Forster: 3 a 1 Tottenham.

Depois foi a vez de um belo gol, quando Danny Rose roubou bem a bola na esquerda, avançou, driblou Romeu e passou para Dele Alli, que recebeu e bateu de chapa, bonito, no canto de Fraser Forster, para fechar o caixão no St. Mary's: 4 a 1 Tottenham.