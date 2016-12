Liverpool x Manchester City AO VIVO online pela Premier League 2016/17 (0-0)

Atualiza o conteúdo

1' Kolarov bate na barreira e Milner afasta.

1' Vaiado, Sterling recebe de falta de Milner.

0' Começa a partida!

15:29 Torcida da casa canta o tradicional You'll Never Walk Alone.

15:29 Depois de suspensão, Kun Agüero está de volta.

15:28 Jogadores se cumprimentam.

15:28 Equipes entram em Anfield.

15:26 Os times entrarão em momentos no gramado de Anfield.

15:25 Klopp não poderá contar com Coutinho novamente, que ganhou o prêmio de melhor brasileiro na Europa no ano de 2016.

15:02 Gerrard está em Anfield para acompanhar o duelo entre Reds e Citizens

14:42 Os donos da casa também já estão escalados para o confronto:

14:37 O Manchester City já está definido para a partida:

Pep Guardiola acredita que a corrida de título será apertada e diz que o Liverpool disputará o título até o final do campeonato. "Eu tive a sorte de jogar contra Jurgen Klopp, nós nos conhecemos bem. Eu vi Liverpool este ano muitas vezes. Seis equipes estão lutando pelo título, especialmente para a próxima qualificação da Liga dos Campeões. Será uma boa luta até o final da temporada", disse o treinador espanhol.

Jürgen Klopp falou um pouco sobre Guardiola e sobre seu estilo de jogo: "Eu não preciso de nomes para as coisas. Nós jogamos o futebol que achamos que faz sentido e Pep faz o mesmo com sua equipe e suas ideias. Eu nunca pensei muito sobre as ideias de outros gerentes - só até antes do jogo, quando jogamos". Completando, o alemão disse: "Obviamente, temos uma equipe de futebol muito boa. Nós sabíamos sobre os problemas, nós sabíamos sobre o nome de Liverpool e a influência que o nome tem quando vamos para outros estádios enfrentar outros adversários".

FIQUE DE OLHO: Kevin De Bruyne - O meia belga teve um começo de temporada muito bom, porém decaiu um pouco depois do grande início. Todavia, De Bruyne é um dos jogadores mais técnicos da Premier League e pode decidir facilmente um grande jogo.

FIQUE DE OLHO: Sadio Mané - O ex-jogador do Southampton foi contratado pelos Reds no início da temporada por um preço que muitos avaliaram como alto pelo senegalês, mas o atacante vem mostrando-se extremamente importante para a equipe de Anfield e é um dos que podem garantir a vitória diante do City.

No último confronto entre as equipes, em jogo válido pela final da Copa da Liga Inglesa, no dia 28 de fevereiro, as equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal, o placar continuou o mesmo na prorrogação e a equipe de Manchester venceu nos pênaltis por 3 a 1, em partida disputada em Wembley.

O Liverpool aparece na segunda colocação do campeonato, com 40 pontos. Enquanto os Citizens estão na 3ª posição, com 39 pontos conquistados e têm a chance de ultrapassar os rivais desse sábado (31).

Olá, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Liverpool x Manchester City, partida válida pela 19ª rodada da Premier League, que ocorre às 15h30 (Brasília), no Estádio de Anfield, localizado na cidade de Liverpool.