Com gols de Pogba e Martial, United derrota Boro de virada e alcança sexto triunfo consecutivo

Fechando o ano de 2016 e o primeiro turno da Premier League neste sábado (31), Manchester United e Middlesbrough duelaram em Old Trafford pela 19ª rodada da competição.

Com gols de Martial e Pogba após os 40 minutos do segundo tempo, os Red Devils venceram de virada e alcançaram a sexta vitória consecutiva - a quinta na Premier League; Leadbitter marcou para os visitantes.

O triunfo colocou os comandados de José Mourinho manteve o United na sexta posição com 36 pontos, mesmo número do Tottenham que joga neste domingo (1º) diante do Watford. Já os visitantes seguem com apenas 19 pontos na 15ª colocação, próximos à zona de rebaixamento.

Boro e United voltam à campo já nesta segunda-feira (2) pela 20ª rodada, diante do Leicester no Riverside às 10h30 e visitando o West Ham no Estádio Olímpico às 15h15, respectivamente.

United pressiona, tem gol mal anulado e primeira etapa termina empatada

Tomando as rédeas da partida, o United executou bem seu plano de jogo ofensivo no primeiro tempo. Após um pequeno susto com Traoré, mas o jogador do Boro não finalizou bem logo aos três minutos. Na sequência, Fellaini cabeceou para defesa simples de Valdés.

O cronômetro marcava 14' quando Pogba recebeu de Mkhitaryan na pequena área e deu uma bicicleta que acertou a trave. Aproximando dos 30', Martial fez uma boa jogada individual e cruzou rasteiro para a chegada do armênio, que finalizou de canhota para defesa tranquila do arqueiro ex-United.

Dez minutos depois, Martial finalizou de longa distância e acertou a trave. No rebote, o francês cruzou para Ibrahimovic, que estufou as redes abrindo o placar no Teatro dos Sonhos. Porém, Lee Mason anulou o gol legal alegando uma falta do sueco no goleiro Valdés.

Pogba tentou bicicleta e acertou a trave; 45 minutos de pressão sem gol | Foto: Divulgação/Manchester United

No aniversário de Sir Alex Ferguson, United vira em dois minutos

A etapa complementar se manteve com a pressão dos donos da casa. Pogba encontrou Ibra na grande área aos 50', mas o sueco finalizou fraco para defesa de Valdés. Na sequência, Forshaw aproveitou contra-ataque e chutou cruzado para fora.

Continuando alugando o campo de defesa dos visitantes, o United voltou a levar perigo apenas 15 minutos depois: Martial recebeu de Herrera, puxou para o meio e finalizou nas mãos do goleiro adversário.

O baque aos Red Devils veio minutos depois: Leadbitter recebeu de Negredo e finalizou sem chances para De Gea, abrindo o placar no Teatro dos Sonhos.

A pressão aumentou para os donos da casa. Muitas chances claras perdidas até que aos 85', Pogba lançou Ibra do campo de defesa, que só escorou para Martial enfim estufar a rede adversária. Dois minutos depois, Pogba completou belo cruzamento de Juan Mata e virou o placar.

No dia em que Sir Alex Ferguson completa 75 anos, uma vitória digna do lendário treinador do United no Teatro dos Sonhos, finalizando o 2016 do United com seis triunfos consecutivos em todas as competições.