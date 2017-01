Conte exalta líder Chelsea e atribui boa fase à qualidade de seus jogadores

Conte agradecendo o apoio da torcida ao fim do jogo (Foto: Divulgação/Premier League)

Neste sábado (31), o Chelsea recebeu o Stoke City pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, em Stamford Bridge, venceu por 4 a 2 e chega a 13ª vitória consecutiva em uma temporada (igualando o recorde do Arsenal). Cahill abriu o placar para o Chelsea aos 34', logo no 1º minuto do segundo tempo, o Stoke empatou com Bruno Martins Indi. Aos 12' do segundo tempo, Willian desempatou para os Blues, aos 19', Crouch empatou novamente, mas logo dois minutos depois, Willian desempatou novamente para o Chelsea e aos 40 minutos, Diego Costa fez o quarto gol e fechou o placar.

Após o jogo, o técnico do Chelsea, Antonio Conte, concedeu entrevista coletiva e falou sobre o jogo: "Este jogo foi muito competitivo e hoje é outro exemplo de quando falo sobre a dificuldade da Premier League. Nós enfrentamos uma equipe muito boa e eles jogaram com bola longa, que é muito difícil de interceptar e ganhar segundas bolas. Estou satisfeito porque meus jogadores me mostraram que eles são capazes de se adaptar a diferentes tipos de futebol que enfrentamos no campeonato."

"Minha emoção depende do tipo de jogo que enfrentamos e da dificuldade do jogo. Quando você assume a liderança e concede um gol no início do segundo tempo, quando foi claramente impedimento, é culpa minha, porque treino meus defensores para manter a linha certa até o apito do árbitro. Meus jogadores eram muito bons, o bandeirinha não tanto. Após o segundo gol, não foi fácil ter uma grande reação, especialmente depois de 12 vitórias consecutivas, porque quando você ganha muito, há um grande perigo de estar satisfeito e relaxar, porque você pode pensar se você desenhar não é importante. Meus jogadores me mostraram uma grande vontade de lutar para vencer, estou satisfeito por eles. Eu sou seu treinador, mas eles merecem.", afirmou.

"Eles mostraram grande caráter, porque não é fácil quando você tomar a liderança e concede, e fazê-lo novamente. Eu fui um jogador, então eu conheço esse tipo de situação. Você olha para o relógio e vê que não tem muito tempo para ganhar o jogo. Meus jogadores foram fantásticos para assumir a liderança novamente. Nós merecemos ganhar o jogo. Não é fácil, porque depois de tantas vitórias você enfrenta equipes que querem vencê-lo por muitas razões e nós devemos saber disso. Quando você tem esse tipo de jogadores você pode dormir feliz."

Quando o jogo começava a ficar complicado, Willian apareceu e fez dois gols importantíssimos na vitória diante do Stoke. Antonio Conte elogiou a atuação de seu atacante: "Estou contente por ele, é fantástico. Nós todos sabemos o período que Wilian passou, mas hoje, fez um jogo realmente bom com e sem a bola. Ele marcou dois gols e estou feliz porque ele é um cara muito bom, ele merece isso. Tentamos ficar perto dele, mas quando esse tipo de situação acontece, não é fácil para qualquer pessoa. Depois de um período ruim que ele superou, estou satisfeito por ele. Ele é um jogador fantástico, mas, mais importante para mim é um homem fantástico. Ele trabalhou muito no jogo e estava muito cansado. Eu prefiri evitá-lo de jogar nos últimos 10 minutos, porque quando você está cansado você corre o risco de se machucar."

Fàbregas foi mais uma vez importante para o Chelsea. Fez duas assistências, a primeira para o gol de Cahill e a outra para o segundo gol do Willian. Antonio Conte explicou porque tirou o meia espanhol no fim do jogo: "Cesc [Fàbregas] ficou com um cartão amarelo e foi um momento do jogo onde eu preferiria chamar Matic para nos ajudar a lidar com as bolas longas. Estou satisfeito com o desempenho, a atitude e o compromisso dos meus jogadores. Eu acho que eles mereciam, mas agora é importante continuar. Em três dias temos outro jogo difícil contra o Tottenham. Hoje à noite celebramos o Ano Novo e amanhã começamos a pensar no Tottenham."

Conte falou sobre o que ele espera sobre a segunda parte da temporada do Campeonato Inglês: "A primeira parte da temporada foi incrível para nós, mas será muito difícil repetir esta corrida. A segunda parte da temporada será muito difícil para nós. Nós começamos a temporada como 'zebras' e agora temos a luz sobre nós, devemos saber isso e trabalhar mais para encontrar a solução certa para tentar ganhar em cada jogo. Hoje estamos muito felizes."