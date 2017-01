Mourinho vibra com virada sobre Middlesbrough e lamenta gol anulado de Ibrahimovic

Mourinho cada vez melhor no comando do United (Alex Livesey/Getty Images)

A boa sequência vitoriosa do Manchester United continua. Neste sábado (31), os Red Devils receberam a equipe do Middlesbrough no Old Trafford, em partida válida pela última rodada do primeiro turno da Premier League, a 19ª. Depois de cinco resultados positivos, o United viu a derrota perto, pois sofreu o gol do Boro, marcado por Leadbitter, aos 22 minutos da segunda etapa. No entanto, os comandados de José Mourinho chegaram a virada, com gols de Martial e Pogba, em intervalo de um minutos, aos 40’ e 41’, respectivamente.

Esse sábado também foi marcado pelo 75º aniversário de Sir Alex Ferguson e como de costume, o ex-técnico do United esteve presente em Old Trafford e viu uma vitória a seu estilo, com gols no final da partida. “Ele merece vir aqui e para que as pessoas se lembrem do jogo não apenas pelo seu 75º aniversário, mas também pelo tipo de futebol que jogamos e pelo fato de termos conseguido levar os torcedores ao campo. Estavam no campo, eles não estavam na arquibancada, e este é um ânimo para os jogadores, que mostraram caráter incrível. Esta vez que fomos bem sucedidos e conquistamos mais três pontos”, disse o atual técnico dos Red Devils.

O United poderia ter aberto o placar com Ibrahimovic no primeiro tempo, mas o árbitro Lee Mason anulou o tento marcado pelo sueco, pois acredita em jogo perigoso do camisa 9 do United. Caso o gol não tivesse sido anulado, o ano de 2016 do atacante seria o melhor da sua carreira, superando o de 2012.

Mourinho falou sobre o fato: “É difícil porque respeitamos os árbitros e eles querem fazer bem, mas para nós é muito decepcionante. Nós marcamos um belo gol, um tento que significaria que Zlatan e Messi seriam os dois melhores artilheiros em 2016 no futebol europeu. É um gol que impediu um jogador incrível de estar ao nível de Messi como máximo artilheiro em 2016. Por isso é muito frustrante, mas foi um outro grande teste para nós e os jogadores. A realidade é que os meus jogadores merecem a fase que estamos vivendo”.

O time de Mourinho já volta a campo na próxima segunda-feira (2) diante do West Ham, em Londres. Concluindo a entrevista, Mou comentou sobre o pouco tempo de recuperação para seus jogadores. “É um desafio para todos, exceto para o Chelsea, pois eles jogam apenas no dia 4, o Tottenham joga amanhã [domingo] e depois no dia 4. Para nós e para o West Ham é o mesmo - difícil. Não há tempo para descansar, então vamos para Londres desfrutar do jogo contra West Ham e tentar obtermos pontos”, finalizou.