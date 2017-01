United aproveita vantagem numérica para bater West Ham e chega ao sétimo triunfo seguido

Abrindo o ano de 2017 e o segundo turno da Premier League, o West Ham recebeu a equipe do Manchester United no Estádio Olímpico de Londres nesta segunda-feira (2), em partida válida pela 20ª rodada da competição nacional.

Com gols marcados por Juan Mata e Zlatan Ibrahimovic, o United derrotou os donos da casa por 2 a 0 e chegou a sétima vitória consecutiva - a sexta no Campeonato Inglês.

A vitória sobre os Hammers faz com que os Red Devils continuem na sexta colocação e cheguem aos 39 pontos, mesmo número que possui o Tottenham, que enfrenta o líder Chelsea na quarta-feira (4). Enquanto o West Ham perde uma posição e agora ocupa a 13ª colocação, com 22 pontos ganhos.

United e West Ham retornam a campo nos dias 15 e 14 respectivamente. O time de Manchester recebe o rival Liverpool no domingo, às 14h (horário de Brasília). Já a equipe londrina será visitada pelo Crystal Palace no sábado às 13h.

Feghouli é expulso, United perde grande chance e primeiro tempo termina sem gols

O Manchester United não conseguiu repetir o desempenho dos jogos passados na primeira etapa, e diante disso viu seus adversários, os donos da casa, melhores na partida, com certo domínio do jogo, até os 15 minutos. Até o primeiro terço do confronto, os visitantes não criaram chances, ao contrário dos Hammers, que aos 10’ fizeram De Gea trabalhar, com um chute perigoso de Lanzini, ex-Fluminense, de fora da área.

Cinco minutos depois da chegada perigosa do West Ham, o meia argelino Feghouli foi expulso por Mike Dean. O camisa 7 do time londrino deu entrada em Phil Jones e recebeu cartão vermelho direto do árbitro britânico, deixando os donos da casa com um jogador a menos. Como consequência, os Hammers recuaram e dificultaram ainda mais o jogo dos Red Devils.

Feghouli deu entrada perigosa em Jones e foi expulso (Foto: Divulgação/Manchester United)

Os visitantes não conseguiam apresentar o mesmo jogo da ótima sequência vitoriosa, e peças com Ander Herrera e Pogba não estavam bem. O United só chegaria bem 36 minutos, quando Ibra, pela direita, cruzou para Mkhitaryan, na esquerda e dentro da área, e o armênio passou para Valencia, que dentro da pequena área finalizou para grande defesa do goleiro Randolph e no rebote Lingard chutar na trave, desperdiçando a grande chance da primeira etapa no Estádio Olímpico de Londres.

Pouco depois, o mesmo Ibrahimovic recebeu passe de Mkhitaryan, de novo pela esquerda, e dentro da área bateu por cima da meta de Randolph. Já no final do primeiro tempo, Lanzini fez De Gea trabalhar bem novamente. O meia argentino arriscou novamente de fora da área, dessa vez com endereço e o goleiro espanhol fez grande intervenção de mão trocada.

Rashford entra, é decisivo e United faz dois gols

Os Red Devils quase foram surpreendidos pelo West Ham, mas conseguiram controlar a partida, tiveram paciência e fizeram dois importantes gols para a continuidade da temporada. O espanhol Juan Mata voltou entre os titulares na segunda etapa, na vaga do italiano Darmian. Já aos cinco minutos do segundo tempo, Ibra quase abriu o placar, após recuo perigoso para Randolph, mas goleiro saiu bem e impediu ação do atacante sueco.

Como resposta, os Hammers chegaram em cobrança de falta, com Dimitri Payet, que cruzou para Michail Antonio e o jogador inglês conseguiu se desvencilhar da marcação e cabecear para fora. Antonio apareceria perigosamente logo depois, quando o meio-campo do United errou passe, a bola chegou nos pés de Lanzini, que teve calma e acionou Michail, que no meio da zaga em posição legal, não bateu tão bem e perdeu grande chance, com De Gea indo bem novamente.

Aos 18’, os visitantes enfim chegaram ao primeiro gol. Rashford, que havia entrado no lugar de Lingard, fez grande jogada pela esquerda e deu ótima assistência para Mata, que finalizou bem para abrir o placar em Londres. Depois do primeiro tento, o United queria o segundo para garantir o triunfo, e pouco depois do gol de Mata, o até então apagado Pogba recebeu no meio de campo, avançou e bateu de esquerda para fora, assustando o goleiro Randolph.

Mata recebeu grande assistência de Rashford para abrir o placar (Foto: Divulgação/Manchester United)

O meia francês apareceria novamente, em nova finalização de fora da área. Rashford, novamente pela esquerda, recebeu de Ibra, avançou e enxergou Paul bem posicionado na entrada da área. O camisa 6 recebeu o passe e de primeira finalizou perigosamente. Aos 33’, o United ampliou o marcador com Ibra, que não fazia grande partida. Ander Herrera recuperou bola na entrada da área adversária e com toque sútil passou para Ibrahimovic, em posição irregular, bater forte e garantir a vitória dos visitantes.