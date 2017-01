+ Mourinho parabeniza elenco por nova vitória e ressalta importância de banco de reservas

Peças colocados por Mou na segunda etapa foram fundamentais para a vitória (Foto: Divulgação/Manchester United)

O Manchester United continua vencendo na Premier League. Os comandados de José Mourinho chegaram a mais uma vitória nessa segunda-feira (2) e chegaram ao sétimo triunfo consecutivo, sendo seis no campeonato nacional. Os Red Devils derrotaram a equipe do West Ham fora de casa por 2 a 0, com gols marcados por Juan Mata e Zlatan Ibrahimovic.

O técnico português mostrou-se feliz pela nova vitória e pela permanência da sequência vitoriosa. Mou também parabenizou os seus jogadores pela entrega, mesmo admitindo que não estava gostando de algumas decisões da equipe, mas também acredita ser natural devida aos vários jogos em seguida.

“Parabéns a todos no campo porque eu percebi que foi realmente difícil. Eu estava um pouco decepcionado com alguns erros, com algumas decisões ruins, mas isso é típico de fadiga e não há milagres. E para eles com 10 homens por um longo período foi ainda mais difícil, com 11 é difícil, com 10 é mais difícil. Fizemos um jogo ok. Não foi um fenomenal jogo, mas devido às circunstâncias que foram realmente difíceis novamente, parabéns a todos”, afirmou José.

As substituições realizadas por Mourinho foram fundamentais para a sétima vitória consecutiva. Mata e Rashford saíram do banco para mudar a história da partida e isso foi ressaltado pelo técnico português: “Foi um jogo difícil, mas eu tinha munição no banco. Eu tinha Mata e Rashford, que foram cruciais em ambos os jogos ao sair do banco. Nestes jogos é muito importante ter pessoas no banco, capazes de ganhar o jogo. Eu tive a sensação de começar Mata e Rashford hoje, mas eu acho que é melhor para eles vir do banco quando todo mundo está cansado e a decisão foi provada corretamente”.

De Gea, que fez sua 250ª aparição com a camisa do United, foi fundamental para o resultado final da partida, com duas grandes interceptações e Mou comentou sobre a atuação do arqueiro espanhol. “Foi um salvamento crucial. Para ser honesto, tivemos uma grande chance no primeiro tempo, mas eles tiveram um bom tiro, Antonio esteve cara a cara com David”, disse Mourinho.

Na próxima rodada da PL, o United recebe o rival Liverpool, que empatou com o Sunderland por 2 a 2, também nessa segunda-feira. Sobre os Reds, Mou falou: “Qual foi o resultado do Liverpool? [Entrevistador: "2-2."] Eu não sabia que tinha sido 2 a 2. Assim, ganhamos dois pontos sobre o Liverpool. Eu estava pensando em Chelsea e Tottenham [jogarão na quarta-feira], porque um deles vai perder ou ambos irão perder pontos. Mas também o Liverpool, por isso ganhamos pontos do segundo lugar da equipe e os enfrentaremos em Old Trafford. Se jogarmos com 75.000 poderemos vencer”, finalizou.