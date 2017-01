Bournemouth abre três, mas Arsenal reage e consegue empate heroico com show de Giroud

No jogo válido pela 20° rodada da Premier League, Bournemouth e Arsenal se enfrentavam no Vitality Stadium, em Bournemouth. Ambas equipes vinham de vitórias nos jogos anteriores. Porém, não na melhor forma da temporada. Das últimas três partidas a equipe do Bournemouth havia perdido duas e ganho uma. Já o Arsenal vinha de dois triunfos e uma derrota nos últimos tres confrontos.

Na primeira metade do campeonato os Gunners bateram os Cherries por 3-1. Em partida movimentada, onde o time da casa dominou por maior parte do tempo, os Gunners conseguiram um empate nos acréscimos com um homem a mais em campo para evitar uma derrota. Com o resultado, os Gunners ficam na 4º colocação com 41, até o Tottenham e Chelsea se enfrentarem. Os Spurs ainda tem chance de ultrapassar os Gunners caso vençam. Já os Blues tem a oportunidade de abrir uma distancia ainda maior para seus rivais. Hoje o Chelsea tem 8 pontos de vantagem sob o Arsenal. Já o Bournemouth, com o empate, abriu vantagem de um ponto sobre o Southampton e ocupa a 9° colocação.

No início do jogo, a equipe da casa dominou as chances embora a maior posse de bola fosse dos Gunners. Logo aos 5’ King tentou de fora da área mas bola passa a direita do gol de Cech. Aos 10 Wilson é lançado em profundidade, sai de frente a Peter Cech mas o goleiro vai aos pés do atacante para tirar a bola. Torcedores reclamam de pênalti, mas nada é marcado. Até aos 14 minutos, o Arsenal teve mais posse de bola, entretanto não criava chances. Quem chegava mais perigosamente era o Bournemouth. Isso se provou aos 15, quando King inverteu a bola da direita para esquerda encontrar Daniels, dentro da área, que tirou a marcação de Bellerín e bateu na saída de Peter Cech abrindo o placar para o time da casa. A pressão sob o Arsenal aumentou e em contra-ataque aos 20 minutos, quando Fraser foi derrubado na área por Xhaka e foi marcado o pênalti, batido por Wilson que aumentou para 2-0 a vantagem do Bournemouth. Logo depois Coquelin sentiu lesão muscular e saiu de campo para entrada de Chamberlain.

O Arsenal só foi ameaçar aos 27 em passe de Sanchez para Ramsey que bateu no meio de dois defensores mas para fora. E assim terminou o primeiro tempo, com o time da casa criando mais chances apesar da maior posse de bola do Arsenal.

No segundo tempo o Arsenal voltou com o domínio da bola e criando chances. Ainda assim, não conseguia acertar a meta de Boruc. Aos 55’ Arter recebeu passe na entrada da área e chutou, a bola desviou em Wilson e entrou no gol, mas o árbitro anulou por mão na bola do atacante. Em seguida, aos 57, após bom lançamento de Daniels, Fraser ganhou no corpo de Bellerín, saiu cara a cara com Cech e colocou entre as pernas do goleiro para fazer 3-0. O Arsenal ainda tentava e após o gol, Sanchez recebeu pela esquerda, bateu mas a bola foi para fora. Aos 65, Stanislas bateu falta perigosa mas Cech defendeu.

As esperanças do Arsenal iam diminuindo e o tempo ia passando, quando entrou Lucas Pérez em campo no lugar de Iwobi. Os Gunners ainda não criavam muito, mas aos 69’ em cruzamento de Chamberlain pela direita, Giroud desviou e Alexis Sanchez apareceu na segunda trave para, de cabeça, diminuir a vantagem do Bournemouth, 3-1. Cinco minutos depois em bela troca de passes, Giroud recebeu de Xhaka e ajeitou para Lucas Pérez marcar um belo gol de voleio e faltando 15 minutos para o jogo acabar, os Gunners se viam a um gol do empate, 3-2.

Aos 80, Goslin aproveitou vantagem de falta e, dentro da área, tirou da marcação de Giroud, mas bateu para fora. Na sequência, Francis deu uma ‘tesoura’ em Ramsey por trás e foi expulso. Com um a mais em campo e 10 minutos a serem jogados, a pressão do Arsenal começou em cruzamento de Sanchez, mas ninguém conseguiu finalizar. No lance seguinte, o atacante chileno encontrou Ramsey dentro da área, mas o Galês chutou para fora. Pressão dos Gunners aumentava mas sem conseguir a finalização, até os 91 minutos quando, em passe de Xhaka, Giroud empatou de cabeça, 3-3. Após isso, nada demais aconteceu no jogo. Ambas equipes não conseguiram ameaçar a meta adversária. O Bournemouth volta a campo sábado, 07, pela FA Cup enfrentando o Miwall fora de casa. Já os Gunners enfrenta o Preston, também fora de casa e no sábado.