Wenger destaca mentalidade após Arsenal reagir contra Bournemouth

Foto: Getty Images

O Arsenal conseguiu recuperar um déficit de três gols contra o Bournemouth nesta terça-feira (3) pela Premier League, empatando o jogo nos últimos 20 minutos. Em entrevista pós-jogo, o técnico dos Gunners, Arsène Wenger, comentou a atitude de sua equipe em conseguir sair do Vitality Stadium com um ponto.

"Sim, foi um teste físico e mental para nós.", disse Wenger. "Tivemos problemas em acompanhar o ritmo dos adversários. Defensivamente também tivemos dificuldades e não podemos deixar de parabenizar a qualidade do Bournemouth. Mas também é injusto ter apenas dois dias de descanso contra um time que teve pouco mais de três. Porém, acima de tudo, tivemos azar em ceder um pênalti, e depois do terceiro gol, com 70 minutos de jogo, estávamos perdendo por 3 a 0. Por isso, foi um teste mental, mas nós temos uma grande força mental e conseguimos recuperar o resultado", salientou.

"No fim das contas, você pode ficar frustrado ou não com a vitória. Perdemos oportunidades no final. Um escanteio fechado na mão do goleiro, quando se deveria cruzar mais aberto, por exemplo. Esses são os detalhes que você deve manter a compostura e jogar até o último minuto.", acrescentou o treinador dos Gunners.

Wenger também foi perguntado sobre as chances do Arsenal em vencer a Premier League, e ele tirou as atenções do seu time: "Nós não falamos sobre nós e não tentamos olhar ao redor no momento. Seu time pode estar indo bem, mas ainda pode perder, então cabe aos outros times continuarem a brigar."

Por fim, o técnico francês enfatizou novamente a 'injustiça' de jogar contra times que têm mais descanso. "Olha, estou pronto pra jogar amanhã novamente desde que seja contra um oponente que jogou hoje também. Isso é que eu chamo de algo justo. No entanto, devemos jogar de acordo com o calendário, mas queremos jogar contra um time com o mesmo tempo de descanso e preparação que a gente."