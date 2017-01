Atacante do Liverpool, Origi minimiza empate com Sunderland: "É uma temporada longa"

(Foto: Getty Images)

O empate de 2 a 2 do contra o Sunderland no Stadium of Light na última segunda-feira (2) pela 20° rodada da Premier League, evitou o Liverpool de encostar no líder Chelsea. A vantagem dos blues poderá aumentar para seis ou oito pontos caso arranque um empate ou vença o Tottenham nesta quarta-feira (4) no White Hart Lane.

Sturridge e Mané marcaram para o Liverpool. Já Jermaine Defoe, em duas cobranças de penalidades, anotou os gols dos Black Cats. Na vice-liderança com 44 pontos, cinco atrás do time londrino, os reds no entanto já pensam longe do tropeço da rodada passada.

O atacante do time Divock Origi comentou sobre o mau resultado, mas que o time ainda segue forte na briga pelo título: "Como uma equipe, você tem que se recuperar das decepções, porque sabemos que é uma longa temporada e temos que aproveitar ao máximo as oportunidades que virão a nossa frente", comentou o atleta.

Com a lesão de Philippe Coutinho, Jurgen Klopp foi obrigado a usar com mais frequência o banco de reservas. Origi ganhou a confiança do técnico alemão e vem fazendo gols decisivos para o time. Sem o camisa 10, Origi esteve em campo por seis oportunidades, marcando cinco gols.

Origi afirma que o placar foi ruim. Porém, reitera que o time analisará o que de errado aconteceu para que os erros não se repitam. "O resultado em Sunderland foi decepcionante porque poderíamos ter saído com mais pontos. Nós não estamos muito felizes com isso e vamos analisar o que aconteceu".

No campeonato inglês, o time volta a campo no dia 15 contra o Manchester United no Old Trafford. Neste fim de semana o Liverpool atuará na FA Cup no domingo (8) contra o Plymouth Argyle, que joga na quarta divisão inglesa. O duelo terá início às 10h30 no horário de Brasília.