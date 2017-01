Guardiola acredita que Man United é maior que City: "Não temos tanta história como eles"

Guardiola afirma que o City deve ter presença constante na Champions League para crescer na Europa(Foto: Divulgação/Manchester City)

Pep Guardiola fez história no Barcelona e foi bem no Bayern de Munique, apesar de não ter conquistado a Uefa Champions League com o time alemão. Pensando no título europeu, o Manchester City contratou o técnico espanhol, e muita expectativa foi criada diante da chegada do treinador. Porém, as coisas não estão saindo como a maioria esperava, e Pep já começa a sofrer críticas da imprensa e dos torcedores.

Para completar, o treinador afirmou, em entrevista ao jornal britânico The Sun, que o Manchester United, eterno rival do City, é maior que o clube azul de Manchester.

“Não temos história como Barcelona, Bayern, Juventus ou até mesmo o Manchester United, não conquistamos tantos títulos como eles”, disse. Pep também falou como o City pode crescer dentro do cenário europeu: “Temos que estar na Champions League em todas as temporadas, pelos próximos dez anos”.

Uma parcela da mídia e a maioria da torcida acreditava que Guardiola dominaria a Premier League, mas isso não acontece, e nomes como Antonio Conte e Jürgen Klopp, atuais líder e vice-líder da PL de forma respectiva, se sobrepõem a Pep Guardiola e José Mourinho.

Há aproximadamente dez anos já havia rivalidade entre as equipes de Manchester, mas a disputa não era das maiores. No entanto, em 2008 o time azul de Manchester foi comprado pelo sheik Khaldoon Al Mubarak por cerca de 210 milhões de libras. A partir desse momento a história começou a mudar e uma disputa maior teve início, visto que, nos últimos oito anos, os Citizens conquistaram duas Premier League e foram protagonistas de duras derrotas para os Red Devils.