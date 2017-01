Mensagem de Ferdinand a Evra levanta rumores de possível volta do lateral ao Man United

Francês já está na terceira temporada com a camisa da Juve (Foto: Aitor Alcalde/Getty Images)

Patrice Evra saiu do Manchester United em 2014, partindo para Turim, cidade da sua atual equipe, a Juventus. O lateral deixou os Red Devils depois de oito anos e meio em Old Trafford e muitos títulos conquistados com a camisa vermelha dos Diabos Vermelhos, sendo cinco da Premier League e um da Uefa Champions League. Patrice decidiu ir para a Juventus após o United contratar o jovem Luke Shaw, junto ao Southampton.

O ex-zagueiro e ídolo do Manchester United, Rio Ferdinand, sugeriu que o lateral-esquerdo de 35 anos pode estar retornando ao Old Trafford. Na Itália, o francês joga, mas não é titular absoluto, visto que o brasileiro Alex Sandro tem sido escalado com mais frequência na ala esquerda do time treinado por Massimiliano Allegri. Mesmo não sendo o preferido de Allegri, o francês atuou em todas as partidas da Champions League disputadas até o momento na atual temporada.

Com todas as especulações vindas da Itália, Rio Ferdinand levantou a hipótese de um possível retorno do seu amigo ao United. O ex-zagueiro dos Red Devils e da seleção da Inglaterra postou no seu Instagram: “Evra, estou ouvindo das mídias que você está retornando para a casa. É verdade, irmão? Fala comigo!”. Evra também teria se oferecido para retornar à Inglaterra, apesar de já estar na suposta fase final da sua carreira.

Evra essa peça essencial na equipe de Alex Ferguson (Foto: Getty Images)

Na Itália, o lateral conquistou dois títulos italianos e foi vice-campeão europeu na temporada 2014/15, quando a Juve foi derrotada pelo Barcelona de Messi, Suárez e Neymar. Porém, a idade avançada de Evra pode fazer com que a Velha Senhora não ofereça um novo contrato ao lateral-esquerdo e esteja disposta a liberar o jogador na janela de inverno, de acordo com o site italiano Calciomercato.it.

A posição deixada por Evra na equipe do United nunca teve um dono depois de sua saída. Nomes como Luke Shaw, Daley Blind, Marcos Rojo e Matteo Darmian não conseguiram alcançar um nível parecido com o do francês. Hoje não há um titular da lateral-esquerda do Manchester United. Com Louis Van Gaal até o meia-atacante Ashley Young disputou um considerável número de jogos na posição.