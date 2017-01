Meia do Everton, Tom Davies é elogiado pelo técnico Koeman: "Ele está se desenvolvendo"

Davies é boa opção nos Toffees. (Foto: Divulgação/Everton)

O Everton vem de boa sequência desde o boxing day, no último dia 26 de dezembro. Naquele dia, a equipe bateu o atual campeão da Premier League, o Leicester City, por 2 a 0 fora de casa. A equipe entrou em campo por mais duas oportunidades. No dia 30, arrancou empate longe de casa contra o Hull City e na segunda-feira (2) venceu com sobras o Southampton por 3 a 0.

Os resultados colocaram a equipe na sétima colocação com 30 pontos ganhos, ainda que distante do sexto, o Manchester United, que soma 39 pontos, porém, o time está dentro da zona de classificação para competições europeias.

Meio-campista Tom Davies, de apenas 18 anos de idade, foi peça importante nesta sequência considerada positiva pelo Everton. Apesar de nenhum gol marcado, Davies deu dinâmica e opções para o time, levando em conta a saída de Idrissa Gueye, que defenderá a seleção de Senegal na Copa Africana de Nações e desfalcará o time de Liverpool durante o mês de janeiro.

Ronald Koeman, técnico Toffee, colocou o atleta em campo pela primeira vez entre os profissionais durante essa sequência, sendo contra o Southampton a primeira como titular. Para o holandês, Davies tem muitas qualidades. "Ele era bom, forte no meio-campo. Ele é muito bom e sabemos que ele está se desenvolvendo muito bem nesse nível. Ele estava confortável na bola, um ou dois erros, mas isso foi mais no primeiro semestre."

O comandante afirmou que Tom será útil para a sequência de jogos, já que o time conta com poucas peças de reposição no setor. No entanto, não comentou sobre ida ao mercado em busca de reforços. "Precisamos do menino, porque vamos perder Gana para a Copa Africana de Nações e James McCarthy ainda não está em forma. Não temos um número grande de jogadores para essa posição", adiantou Koeman.

Davies deverá ser titular mais uma vez, agora na FA Cup (Copa da Inglaterra). O time voltará aos gramados do Goodison Park neste sábado (7) às 12h no horário de Brasília. O adversário será o Leicester City.