Tottenham é mais eficiente e quebra série de 13 vitórias seguidas do Chelsea

Nessa quarta-feira (4), o Chelsea fez um jogo movimentado, mas perdeu para o Tottenham, no White Hart Lane, por 2 a 0, e teve sua invencibilidade encerrada. Mesmo com o resultado, Chelsea continua líder da Premier League. Os dois gols foram marcados por Dele Alli em favor dos mandantes.



Com o triunfo, o Tottenham está na 3ª colocação do Campeonato Inglês com 42 pontos. Mesmo com a derrota, os Blues se mantem líder com 49 pontos. No próximo dia 14 o Chelsea enfrentará o Leicester City, pela Premier League. Antes disso, irá enfrentar Peterborough United, pela Copa da Inglaterra. Os Spurs também irão jogar no mesmo dia, pela Premier League, contra o West Bromwich.



Jogando em casa, Tottenham domina parte das ações ofensivas e abre o placar no final do primeiro tempo



O Tottenham por jogar diante de seus torcedores começou com força no campo ofensivo pressionando o time adversário, mas a primeira chance clara de gol veio do Chelsea. Aos quatro minutos de jogo, Matic achou Hazard que finalizou cruzado e bola passou na frente do gol indo para a linha de fundo.



Pouco depois, Tottenham continuou pressionando e dominando o jogo. Aos nove minutos, Dembélé fez uma jogada espetacular pelo meio de campo e deu uma cavadinha para Kane que não conseguiu alcançar a bola na área. Na sequência, Wanyama perdeu a jogada no meio de campo, Chelsea avançava com Diego Costa, mas Alderweireld desarmou o atacante. Aos vinte e três minutos, outra chance clara em um belo chute de Eriksen da entrada da área, após Alli foi desarmar Kanté e ligar o ataque, e a bola passou próxima à trave de Courtois. David Luiz teve uma ótima chance em uma falta perigosa próximo a área, mas a bola foi por cima do gol de Lloris.



Na reta final do primeiro tempo, os Spurs seguiram dominando e controlando o jogo e usou isso como vantagem. O juiz deu mais dois minutos de acréscimo e, aos quarenta e seis, o gol saiu através de um cruzamento espetacular de Eriksen para Dele Alli, no meio da área, cabecear com perfeição e abrir o placar, 1 a 0.

Chelsea assusta, mas Tottenham amplia o placar e mantém resultado



O Chelsea veio para o jogo em busca da virada, começou pressionando, sendo assim, a primeira chance clara foi com o Hazard em um cruzamento de Moses, onde Diego Costa dividiu com zagueiro do Tottenham, a bola sobrou para Alonso que cabeceou e na frente do gol Hazard pegou a sobra mas desperdiçou a chance.



No primeiro descuido defensivo do Chelsea, aos cinquenta e quatro minutos, em um lance parecido com o do primeiro tempo, um cruzamento de Eriksen pela direita achava Dele Alli, que estava lá para cabecear na saída de Courtois e ampliar o placar, 2 a 0.



Insatisfeitos com o resultado, os Blues foram em busca de um resultado melhor, do empate ou até mesmo da virada. Tentando ataques e jogadas o técnico Conte optou em colocar o Willian no lugar de Alonso e Pedro foi jogar na esquerda. Os ataques aumentaram, houve tentativas com toda a parte ofensiva, mas nenhuma jogada foi o suficiente para mudar o placar. O jogo terminou 2 a 0 para o Tottenham que mostrou controle na partida e tirou a invencibilidade do Chelsea, que não perdia a 13 jogos.