Antonio Conte lamenta derrota para Tottenham: “Estamos desapontados”

Antonio Conte minimizou a discussão entre Diego Costa e Pedro (Foto: Divulgação/Premier League)

Nesta quarta-feira (4), o Chelsea visitou o Tottenham, em White Hart Lane, jogo válido pela 20ª rodada da Premier League e perdeu por 2 a 0. Com dois gols marcados por Dele Alli, o Tottenham quebrou a série de 13 vitórias consecutivas do seu rival e também aumentou a sua série para 5 vitórias seguidas. Com o placar, o Chelsea diminui a distância para o segundo colocado (Liverpool) para cinco pontos. Já o Tottenham, sobe para 3ª posição, com pontuação igual à do Manchester City, mas o time londrino tem maior saldo de gols.

Após a partida, o técnico do Chelsea, Antonio Conte, concedeu entrevista coletiva e falou sobre a partida: "Eu vi um bom jogo com grande equilíbrio entre duas equipes muito forte. Havia muita intensidade no jogo. Tottenham e Chelsea criaram oportunidades para marcar um gol, mas o Tottenham marcou no melhor momento para eles e no pior momento para nós. No início do segundo tempo começamos muito bem e criamos oportunidades para marcar, mas depois concedemos o segundo gol. Foram dois gols semelhantes, mas eu fui um jogador de futebol e isso pode acontecer em um jogo. Temos de continuar a trabalhar, melhorar e é normal. Este é um processo e começamos este processo há apenas cinco meses e com o tempo podemos melhorar, e vamos melhorar."

Diante de uma sugestão de poder mudar sua formação após a derrota no dérbi londrino, Conte sorriu para a sugestão e também minimizou a discussão dentro de campo entre Diego Costa e Pedro, dizendo que era apenas a decepção por ter desperdiçado uma boa chance.

"Todos os dias trabalhamos neste sistema e tentamos dar soluções diferentes com ou sem a bola e encontramos um bom equilíbrio. Minha prioridade é voltar a ganhar. Estamos trabalhando juntos apenas por cinco meses e ver que estamos no topo da tabela com os mesmos jogadores que a temporada passada, devemos estar satisfeitos com isso.", afirmou o italiano.

Antonio Conte falou sobre a decepção, mas prefere levantar a cabeça para a próxima partida: "Estamos desapontados, mas também temos de estar satisfeitos com a nossa sequência, pois 13 vitórias nesta liga não são fáceis. Hoje perdemos contra uma boa equipe, uma equipe muito forte e não se esqueça que o Tottenham lutou na última temporada pelo título. Mauricio Pochettino tem trabalhado com a sua equipe há muitos anos e eles estão a melhorar, e eles são uma das seis equipas que podem lutar até ao fim para ganhar o título, ou um lugar na Liga dos Campeões."

"Agora temos de reiniciar, para continuar a trabalhar e esta derrota é totalmente diferente se você comparar com nossas derrotas em setembro (Liverpool e Arsenal), porque naquele momento não éramos uma equipe. Esta noite mostramos que somos uma equipe forte e isso é importante", encerrou.