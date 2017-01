Pocchetino vê merecimento dos Spurs em vitória contra o líder Chelsea

Foto: Divulgação/Tottenham

Uma vitória convincente e, de quebra, sequencia de invencibilidade do rival interrompida. O Tottenham venceu o Chelsea por 2 a 0 nesta quarta-feira (4) com dois gols do jovem Delle Ali. O resultado colocou a equipe londrina na terceira colocação com 42 pontos, sete atrás do líder Chelsea e cinco do Liverpool, que está em segundo lugar.

Para o técnico Maurício Pocchetino, o time se portou como deveria e aproveitou as oportunidades. "Fomos competitivos desde o início. Podemos conversar sobre coisas diferentes, situações táticas, mas como equipe fomos competitivos e mostramos grande caráter. E o que quero dizer com competitivo é sofrer quando você precisa sofrer, ser sólido, ser forte em sua mente e sempre acreditar", informou.

O argentino ainda acredita que o time pode chegar mais longe. "Somos ambiciosos e queremos melhorar e queremos aprender e isso é importante, melhorar a cada temporada. Estamos no campeonato mais competitivo e estamos mostrando caráter e qualidade".

Após a derrota para o Manchester United no último dia 11, o Tottenham engatou cinco vitórias consecutivas. Além de bater o líder, o time conseguiu duas goleadas jogando fora de Londres, com dois 4 a 1 diante de Southampton e Watford.

Vertonghen fez boa partida na parte defensiva. O zagueiro sabe das forças do time e põe os spurs como candidatos ao título."Eu acho que estamos mais fortes do que no ano passado.nosso time é forte. Nosso banco é forte. Todos os seis clubes tem chances. Isso significa que você tem que vencer seus rivais, especialmente em casa, e nós fizemos isso duas vezes agora, batendo City e batendo o Chelsea.É uma sensação boa e estamos ficando cada vez mais fortes".