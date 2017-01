Guardiola aguarda estreia na FA Cup e confirma Gabriel Jesus nos treinos da equipe principal

(Foto: Divulgação/ Manchester City

A vitória sobre o Burnley por 2 a 1 na última segunda-feira (2) deu tranquilidade ao Manchester City. Com o tropeço do Arsenal, o time ficou na quarta colocação da Premier League com 40 pontos. Agora, o foco se volta a FA Cup. Pela Copa da Inglaterra, o time enfrenta o West Ham em Londres na sexta-feira (6). O técnico Pep Guardiola, que falou em entrevista, espera ansioso pela estreia no torneio.

Apesar de já vencer Copas nacionais na Espanha e Alemanha, Pep entende a diferença no país por conta do regulamento. "Eu vivi na Espanha e a Copa é em dois jogos, então é um pouco previsível do que vai acontecer. O que eu ouvi aqui é especial, porque a equipe menor pode vencer as grandes equipes em apenas um jogo, é por isso que é fascinante. O que acontece na Premier League pode acontecer na Copa também". Guardiola também falou que na Alemanha, o jogo mais especial é a final em partida única da DFB Pokal (Copa alemã).

O técnico comentou sobre Gabriel Jesus. O brasileiro de 19 anos de idade contratado ainda no meio do ano passado chegou a Inglaterra no início da semana. Guardiola disse que o atacante começará os treinos com o time principal nesta quinta-feira, mas que Jesus já treinava sozinho antes da integração ao restante do elenco.

"Ele estava há três semanas, um mês fora por conta de férias. Ele tem descansado e precisava disso. Ele fez duas sessões de treinamento e esta tarde ele vai fazer sua primeira sessão de treinamento com a equipe", comentou o espanhol.

Sobre a adaptação do atleta, que vem do Palmeiras, Guardiola afirma que isso vai ser trabalhado e deixará de ser problema com o tempo. "Estamos muito satisfeitos e procurando ele para resolver o mais rapidamente possível. Vamos ajudá-lo a ser feliz aqui. O processo para entender e jogar no campeonato precisa de tempo. Espero que ele possa ser o que ele é com a seleção brasileira e no antigo clube, que é jogando na frente e nos ajudando a marcar os gols, que é o seu grande valor".

Guardiola em entrevista. (Foto: Divulgação/Premier League)

Após o duelo contra o Burnley na segunda, Pep Guardiola disse que não será treinador por muito tempo. Mesmo em contrato com o City, disse que cumprirá e poderá estender o vínculo, mas afirmou que não se vê treinando algum clube quando tiver completado 60 anos. Porém o treinador explicou o comentário, já que a fala gerou diversas especulações.

Enfático, rechaça aposentadoria agora. "Não estou pensando em me aposentar. Eu disse na entrevista que não serei treinador quando tiver 60 anos. Mas tenho 45 anos. Não vou me aposentar em dois ou três anos". O treinador concluiu o assunto dizendo ter outros planos após encerrar a carreira. "Eu não vou treinar aos 60 anos porque eu quero fazer outra coisa na minha vida. Eu comecei a jogar futebol jovem, quero fazer outra coisa na minha vida, mas nos próximos três ou quatro ou cinco, seis ou sete anos. Amo meu trabalho e eu estou no lugar perfeito para fazer meu trabalho, especialmente aqui na Inglaterra", encerrou.