Goleiro Karius deve ganhar nova chance como titular no Liverpool diante do Plymouth Argyle

Google Plus

Foto: Dave Thompson/Getty Images

Chave virada. Mesmo com empate contra o Sunderland, o time permaneceu na segunda colocação da Premier League, cinco pontos atrás do Chelsea. Agora, o time se volta para a FA Cup, quando o Liverpool recebe em casa o Plymouth Argyle no próximo domingo (8) às 13h.

Jurgen Klopp deve mesclar o time titular. O brasileiro Philippe Coutinho ainda está de fora. Quem pode ganhar uma chance é o goleiro alemão Loris Karius. O goleiro recentemente perdeu a posição de titular para Mignolet, que tem garantido resultados positivos para os reds.

Durante entrevista, Klopp deu a entender que Karius pode estar entre os onze titulares domingo.O alemão disse que esse tempo no banco de reservas ajudou Karius. "Grandes chances. Ele treinou bem. É bom ver. É difícil falar sobre coisas como esta em público, porque você faz todas essas coisas grandes histórias. Mas, como dissemos antes, não podemos ignorar a pressão que você faz. É assim que é. Temos de lidar com isso, temos de lidar com isso e é por isso que fizemos a mudança".

Sobre lesionados, Jurgen Klopp deu boas notícias sobre Coutinho mas, como dito anteriormente, segue de fora. Daniel Sturridge não treinou durante a semana e deve voltar aos trabalhos amanhã. "Daniel não treinou até agora. Provavelmente hoje, vamos ver. Depende de como ele se sente, é assim que é. Não tenho certeza [Coutinho] está em uma forma muito boa, mas não para o fim de semana, e Matip é da mesma forma"

O meia improvisado na lateral-esquerda James Milner também sentiu um desconforto na perna última partida. Porém, a lesão foi em um grau menor. Mesmo em boas condições por ter se recuperado bem na semana, o jogador também deve ficar de fora contra o Plymouth.