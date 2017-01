Treinador do Everton descarta saída de Deulofeu, alvo de Milan e Roma

Google Plus

Milan deverá procurar outro nome para reforçar seu ataque (Tony McArdle/Everton FC via Getty Images)

Alvo do Milan e da Roma, o meia-atacante Gerard Deulofeu, de 22 anos, dificilmente deixará o Everton nesta janela de transferências. O técnico da equipe londrina, Ronald Koeman, falou sobre a situação em coletiva de imprensa.

"No momento, não há nenhuma chance de ver partir Gerard Deulofeu, também por causa das lesões de [Yannick] Bolasie e [Aaron] Lennon", disse o comandante. Com poucas chances na atual temporada, o espanhol poderá ser mais utilizado por Koeman, devido as baixas na equipe titular.

O Everton acaba de contratar o atacante inglês Ademola Lookman, 19, junto ao Charlton, da Football League One, por £ 11 milhões. Ainda assim, a saída de Deulofeu só ocorreria por meio de um empréstimo com obrigação de compra ou por venda definitiva.

O Milan busca o jogador para reforçar seu ataque, hoje composto por Suso, Carlos Bacca, M'Baye Niang e Gianluca Lapadula. Em 17 partidas na Serie A, a equipe marcou 27 gols, apenas o décimo melhor ataque da competição.

Foi especulado, na imprensa italiana, que os rossoneri estariam interessados em contratar o jogador por empréstimo seco ou empréstimo com opção de compra.

Já a Roma poderia suprir a ausência de Mohamed Salah, atualmente na Copa Africanoadas Nações, com Gerard. A equipe também possui Stephan El Shaarawy, Edin Dzeko e Francesco Totti. Poucos são os detalhes ventilados referentes à maneira com que os giallorossi fechariam com o espanhol.

Deulofeu foi formado nas categorias de base do Barcelona e já jogou pelas equipes A e B do time catalão, como também pelo Sevilla, emprestado. Está na Inglaterra de forma definitiva desde 2015; entre 2013 e 2014, atuou por empréstimo em seu atual clube.