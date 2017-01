Rooney faz história, Rashford marca dois e United goleia Reading pela Copa da Inglaterra

O Manchester United segue sua série invicta. Em partida válida pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra, ou FA Cup, o United recebeu a equipe do Reading em Old Trafford, na manhã desse sábado (7).

Com gols marcados por Wayne Rooney, que fez história nesse sábado, Anthony Martial e Marcus Rashford (2x), os Red Devils golearam o Reading por 4 a 0 e garantiram a classificação para a próxima fase da competição mais antiga da história do futebol.

O time comandado por José Mourinho retorna a campo na próxima terça-feira (10), quando enfrenta o Hull City pela partida de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, no mesmo Old Trafford. Enquanto o Reading volta a campo na próxima quinta-feira (12), diante do Queens Park Rangers, em jogo válido pela Championship.

United cria muitas chances e abre 2 a 0

O Manchester United não teve dificuldades na primeira etapa da partida e criou muitas chances de marcar. O jovem Rashford, que começou o jogo como titular, antes mesmo do primeiro minuto ser completado arriscou de fora da área. Pouco depois, Rooney recebeu grande lançamento de Rojo e dentro da área bateu de esquerda, mas Al-Habsi fez segura defesa.

O placar não demoraria a ser aberto. Aos seis minutos, Rooney abriu o placar e fez história em Old Trafford diante de Bobby Charlton e Sir Alex Ferguson ao se igualar a Charlton e tornar-se o maior artilheiro da história do United. Pela esquerda Martial dá caneta, avança e recua para Mata, que dá bom passe para o camisa 10 red devil marcar com o joelho.

Wazza chegou aos 249 gols com a camisa do Manchester United (Foto: Divulgação/Manchester United)

Três minutos depois do primeiro gol, Carrick recebeu a bola na entrada da área, limpou a marcação e finalizou, mas a bola saiu em tiro de meta, sem apresentar grande perigo à meta defendida por Al-Habsi. Aos 12’ Martial recebeu passe dentro da área, entretanto chutou mal. Entretanto, aos 14 minutos, o francês não desperdiçaria a nova oportunidade. O jovem atacante tabelou com Rooney, avançou pela esquerda e chutou cruzado para fazer o segundo gol da partida.

O camisa 11 do United estava impossível e aos 22’ quase marcou novamente. Anthony arrancou, novamente pela esquerda, entrou na área e bateu de esquerda para defesa do goleiro Al-Habsi. A partir desse momento, Rashford iria começar a aparecer mais na partida. O atacante inglês perdeu duas chances muito parecidas. Na primeira, aos 26’, Marcus recebeu ótimo passe de Smalling na direita, driblou bem o goleiro, mas abaixou a cabeça e chutou para fora.

Na segunda, o camisa 19 do United recebeu novo bom passe, limpou novamente o goleiro e abaixou a cabeça de novo, dando chance do goleiro se recuperar no lance e fechar seu ângulo. Já aos 42’ Martial fez nova jogada pela esquerda, tocou para Mata na entrada da área e o espanhol finalizou por cima do gol.

Vira 2 acaba 4: Rashford anota dois e vira goleada

O panorama do primeiro tempo manteve-se no segundo: domínio dos donos da casa e muitas chances criadas. A primeira oportunidade foi criada logo nos primeiros minutos depois do retorno com Rashford e Rooney. Marcus foi lançado na direita e cruzou para o camisa 10 do United finalizar, mas Wayne não conseguiu bater bem e a bola saiu pela linha de fundo.

Pouco tempo depois, Carrick recebeu fora da área, finalizou bem, no canto de Al-Habsi, mas o arqueiro do Omã fez importante defesa, impedindo o terceiro gol dos Red Devils. Aos dez minutos, Fellaini recuperou bola no meio de campo, avançou, tabelou com Rashford, cruzou, a bola foi desviada e no rebote Rooney chutou para boa defesa de Al-Habsi.

Os donos da casa chegaram ao terceiro gol aos 27 minutos. Carrick deu lindo lançamento para Rashford, que avançou e bateu na saída do goleiro adversário, colocando a bola no canto. O quarto saiu logo depois, com o mesmo Rashford. O goleiro Al-Habsi falhou, o jovem inglês aproveitou e fez o seu segundo na partida e o quarto do United no jogo.

Rashford foi autor de dois gols nesse sábado (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

Já no fim do confronto, Martial fez nova jogada pela esquerda, mas perdeu boa oportunidade. Na sequência, Rooney tabelou com Blind, entrou na área, quase marcou e no rebote Fellaini também perdeu.