Mourinho comemora nova vitória e exalta profissionalismo do Manchester United

Mourinho chega a 14 de jogos de invencibilidade (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

O Manchester United segue imparável após começo não tão bom na temporada e já chega a 14 jogos de invencibilidade, sendo oito vitórias consecutivas nos últimos oito jogos. Nesse sábado (7), os Red Devils receberam a equipe do Reading pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra, ou FA Cup, em Old Trafford. O jogo terminou com a vitória dos donos da casa por 4 a 0, com gols de Rooney, Martial e Rashford (2x).

Os Diabos Vermelhos fizeram 2 a 0 logo com 15 minutos de jogo, além de perder incontáveis oportunidades de aumentarem o placar na primeira etapa. “Eu acho que começamos muito bem, nós não matamos o jogo, mas 2 a 0 foi uma boa situação para nós para controlarmos o jogo. Acho que é um trabalho muito profissional, com todo mundo realmente concentrado e tentando jogar bem, o que fizemos, e ganhar o jogo, o que devemos, contra uma equipe que nos deu alguns momentos difíceis. A equipe foi intensa. A equipe foi dinâmica, jogando bem”, afirmou José Mourinho.

Esse sábado também foi marcado pelo 249º gol de Wayne Rooney com a camisa do United e a chegada ao topo na lista de maiores artilheiros do clube, ao lado da lenda Bobby Charlton. Sobre o fato, Mourinho comentou: “Acho que é apenas uma questão de tempo para ele marcar mais um gol e se tornar o maior artilheiro da história do Manchester United. O grande momento para ele está chegando. É incrível porque todos sabem quem é Sir Bobby [Charlton] e o que ele representa para a história do clube e do futebol inglês e Wayne marcar o mesmo número de gols pelo o Manchester United que ele é algo fantástico”.

O United criou inúmeras chances de gol no jogo desse sábado e poderia ter feito ainda mais gols, é o que diz Mourinho. “Nós jogamos bem e, sem Zlatan [Ibrahimovic] hoje, tivemos que ir para um estilo diferente de jogo e Marcus [Rashford] é muito rápido. Nós jogamos com quatro jogadores criativos e três atacantes, com Michael [Carrick] e [Marouane] Fellaini controlando a organização no meio-campo. Acho que poderíamos ter marcado mais gols, mas seria um pouco desagradável para eles por eles terem apresentado bom futebol”, disse o técnico português.

Marcos Rojo vem desempenhando um grande papel na equipe do United e José Mourinho parece mesmo ter recuperado o argentino. O defensor saiu lesionado nesse sábado, e sobre o ocorrido Mou disse: “Eu não sei qual é o dano. Temos que esperar um pouco, um músculo é um músculo e você está sempre com medo dele, mas vamos ver o que está acontecendo. Seria tão importante para nós mantermos nossos defensores centrais aptos para o mês de janeiro, mas prefiro esperar, Chris Smalling e Phil Jones fizeram um excelente trabalho para nós”.

Rojo vem mostrando bom futebol na defesa do United (Foto: Divulgação/Manchester United)

Martial deixou sua marca na partida de hoje, assim como havia deixado contra o Middlesbrough, quando fez excelente partida. No entanto contra o West Ham, o atacante francês não foi escalado, concluindo a entrevista Mourinho explicou o fato.

“Anthony Martial jogou muito bem contra o Middlesbrough, mas, porque ele não estava jogando por um longo tempo, ele e eu sentimos que 48 horas depois contra West Ham era melhor ele não começar a partida, hoje, ele estava descansado. Jogando contra um bom jogador [Chris] Gunter, que é um bom lateral direito, ele se apresentou muito bem novamente, mas eu acho que de todo mundo, podemos nomear muitos jogadores, poderíamos nomear Fellaini, poderíamos nomear tantos Deles, mas, em geral, a equipe coletivamente jogou bem novamente e criamos muitas chances”, finalizou.