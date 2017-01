Campeão com Leicester, Claudio Ranieri bate Zidane e vence prêmio de Melhor Técnico da Fifa

Foto: Getty Images

Todo o trabalho genial na temporada passada valeu a pena para Claudio Ranieri. Nesta segunda-feira (9), na premiação dos melhores da Fifa em 2016, o técnico italiano do Leicester bateu Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid e apontado, por muitos, o favorito a levar o prêmio, e o português Fernando Santos, campeão da Eurocopa com Portugal, para levar o prêmio de Melhor Técnico do Ano. Primeira vez que ele leva o prêmio.

Pode-se dizer que o prêmio foi totalmente justo. Ranieri, junto de Jamie Vardy, Riyad Mahrez e N'Golo Kanté, foram os grandes responsáveis pelo título surpreendente e inédito da Premier League 2015/16 pelo Leicester, batendo os fortíssimos Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester City do início ao fim para confirmar uma conquista que ficará marcado na história do futebol inglês.

Rodado no futebol mundial, onde já comandou gigantes como Juventus, Internazionale e Valencia, Ranieri tinha saído um pouco dos holofotes. Porém, ele voltou a ter destaque em 2015, quando chegou ao Leicester, que havia suado bastante após lutar contra o rebaixamento na temporada 2014/15.

De forma instantânea, na temporada seguinte, ele fez um trabalho histórico. Com uma equipe incrivelmente simples e contando bastante com o coletivo, além do diferencial do trio Vardy-Mahrez-Kanté, Ranieri fez um campeonato simplesmente perfeito do início ao fim, para a surpresa de todos, já que a equipe continua manter a pegada forte que teve desde o início até as partes mais derradeiras do campeonato, sem cair em nenhum momento. Prêmio mais que justo para o italiano.