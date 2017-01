Desprezado e esquecido por Mourinho, Morgan Schneiderlin acerta com Everton

Preterido, Schneiderlin busca novos ares para demonstrar seu melhor futebol | Foto: Oli Scarff/AFP/Getty

Após longos meses de insatisfação, o volante Morgan Schneiderlin enfim teve sua saída do Manchester United confirmada nesta quinta-feira (12). Seu destino? O Everton, pagando a bagatela de 22 milhões de libras - cerca de 75 milhões de reais, pelo jogador que tinha contrato de quatro anos com os Red Devils.

Deixado de lado por José Mourinho, o francês de 27 anos atuou apenas oito vezes sob o comando do português - sendo apenas três como titular.

A expectativa com a chegade de Morgan em 2015 era grande. Após excelente temporada pelo Southampton, Schneiderlin foi contratado junto com Bastian Schweinsteiger para elevar o nível de meio-campo do United. Apesar da expectativa, o jogador nunca teve uma boa sequência de jogos para se firmar como titular, sofrendo com a instabilidade sob o comando de Louis Van Gaal.

Desde 2014/15 - quando chegou aos Red Devils, o francês atuou em apenas 47 jogos, com seis gols marcados. Atuando como box-to-box, tem excelente qualidade no passe e sua qualidade para desarmar os adversários é notável.

Também não aproveitado por Mou, Depay deve ter o mesmo destino de Morgan | Foto: Oli Scarff/AFP/Getty

A partir de 2012, quando ainda defendia os Saints, Schneiderlin tem o maior número de interceptações e desarmes do que qualquer outro jogador da Premier League - 668 no total. Preterido por Marouanne Fellaini - que teve seu contrato estendido até 2018 também nesta quinta, um dos mais criticados do atual elenco do United, Morgan abriu o jogo com Mou sobre seu desejo de sair do clube para buscar novos ares. O português não negou o pedido.

Schneiderlin era cotado para ser o sucessor de Michael Carrick na posição dentro de campo. Vindo de excelentes atuações e com uma liderança incrível, o inglês é uma das peças importantes na sequência invicta dos Red Devils na temporada. Aos 35 anos, Carrick vê a aposentadoria se aproximando e seu substituto partindo para um adversário do campeonato inglês.