United faz dever de casa, derrota Hull City e abre vantagem na semifinal da Copa da Liga Inglesa

INCIDENCIAS: Partida válida pelo jogo 1 da semifinal da Copa da Liga Inglesa, disputado no Old Trafford

Nesta terça-feira (10), o Manchester United fez um jogo movimentado, vencendo o Hull City por 2 a 0 com gols de Juan Mata e Fellaini no Old Trafford, em partida válida pela ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Esse foi o confronto de ida da Copa da Liga Inglesa, com a partida decisiva ocorrendo no KCOM Stadium no próximo dia 26.

As equipes retornam à campo neste fim de semana para compromissos da Premier League. Os Tigers recebem o Bournemouth às 13h deste sábado (14), enquanto os Red Devils enfrentam o Liverpool no Teatro dos Sonhos às 14h deste domingo (15).

United pressiona, mas não sai do zero



Jogando em casa, o United começou com força no campo ofensivo, pressionando e como resultado disso logo no primeiro lance do jogo, aos dois minutos, Mata recebeu a bola na entrada da área e colocou o goleiro do Hull City para trabalhar.

Pouco depois, Manchester United continuou pressionando e dominando as ações ofensivas do jogo. Aos dezoito minutos outra chance claríssima com uma jogada espetacular do Mata que rolou para Mkhitaryan que se encontrava livre na área, mas desperdiçou a chance chutando para fora.



Com apenas uma única finalização o time visitante tentou correr atrás do prejuízo. Até os 25' os anfitriões dominavam e controlavam o jogo



Na reta final do primeiro tempo, Manchester United pressionou e dominou o final do jogo, mas nenhuma jogada de ambos os times foram o suficiente para mudar o placar, e a primeira etapa terminou 0 a 0 .

Mata e Fellaini marcam e levam vantagem para jogo de volta

A equipe visitante foi para o segundo tempo ciente do ruim rendimento na primeira etapa, mas o United se manteve firme e dominando o jogo e não deu moleza para o adversário.



No descuido defensivo do Hull City, aos 55', a torcida do Manchester United finalmente pôde comemorar o gol. Rooney cruzou na área, Mkhitaryan cabeceiou e Mata estava lá para completar e abrir o placar, 1 a 0.



Mantendo a pressão, os Red Devils não conseguiam abrir maior vantagem no confronto. José Mourinho então colocou o contestado Fellaini e aos 88', o belga completou cruzamento perfeito de Darmian para as redes, finalizando a partida no Teatro dos Sonhos.