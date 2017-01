Mourinho mostra cautela mesmo após vencer Hull City: "Ainda não estamos na final"

Mou chega a 15 jogos de invencibilidade (Foto: Clive Mason/Getty Images)

A ótima fase do Manchester United continua. Nessa terça-feira (10), os Red Devils receberam a equipe do Hull City em partida válida pela partida de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa, ou EPL Cup, no Estádio de Old Trafford. Os comandados de José Mourinho saíram vitoriosos por 2 a 0, com gols de Juan Mata e Marouane Fellaini, aproximaram-se da final do torneio nacional e chegaram a nona vitória consecutiva e a 15 jogos de invencibilidade.

O United ganhava a partida por 1 a 0 até os 43 minutos da segunda etapa, quando Fellaini, que havia entrado no lugar do autor do primeiro gol Juan Mata. Mourinho acredita que o segundo gol aproxima seu time da final, além de dar mais tranquilidade aos seus comandados na partida de volta. “Eu estava esperando um jogo difícil, eu não esperava ganhar por quatro ou cinco. 1 a 0 para mim seria sempre um bom resultado, mas 2 a 0 é melhor. Não termina a disputa, ainda não estamos garantidos em Wembley, mas o segundo gol foi um gol importante”, disse o português.

O treinador dos Diabos Vermelhos crê que seu meio campo não foi muito bem no jogo desta terça-feira, chegando até a complicar as coisas: “Claro que eles estavam muito bem organizados defensivamente [no primeiro tempo] como eu estava esperando e não foi fácil para nós. Mas eu acho que nós estávamos um pouco desleixados, nós complicamos as coisas com sempre um toque mais, sempre adiando a decisão e dando-lhes tempo para reagrupar. E não foi o nosso melhor meio. Eu acho que na primeira metade os jogadores têm que fazer melhor, eu tenho que fazer melhor, os fãs - eles também têm que fazer melhor. No segundo semestre, todos nós fizemos um pouco, apenas um pouco melhor”.

O tão criticado Fellaini entrou e foi importante, marcando o segundo gol e deixando o United mais próximo da final da Copa da Liga Inglesa. Na comemoração, o belga fez questão de ir abraçar Mourinho e o treinador falou sobre o fato: “Eu acho que ele queria mostrar que ele sabe o quanto eu o apoiei em alguns momentos difíceis para ele. Provavelmente porque eu disse a ele que você iria marcar o segundo gol, eu não sei”.

O time de Old Trafford volta a campo no próximo domingo (15), diante do rival Liverpool, pela Premier League. Mou garantiu foco total no clássico: “Agora que este jogo acabou, eu penso no domingo e no domingo, eu preciso fazer o melhor, os jogadores precisam fazer o melhor e o estádio tem que fazer o melhor também. Todo mundo gosta de grandes jogos - jogadores, gerentes, fãs. Todos adoram grandes partidas, então vamos para o domingo”, encerrou o português.