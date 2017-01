Lateral Sagna critica arbitragem em rede social e recebe acusação da FA por conduta imprópria

(Foto: Divulgação/Manchester City)

Aos poucos, o Manchester City vem recuperando a forma do início da temporada. o time goleou o West Ham na última sexta-feira (6) em Londres por 5 a 0 e avançou sem dificuldades para a fase seguinte da Copa da Inglaterra. No entanto, a FA (Associação de futebol inglês) emitiu comunicado acusando o lateral do time, Bacary Sagna por comentário em sua rede social após a vitória contra o Burnley pela Premier League na segunda-feira (2) da semana passada.

O atleta, em legenda na sua conta do instagram, disse após o 2 a 1 no Campeonato Inglês, que seu time venceu a partida mesmo com "10 contra 12", já que Fernandinho foi expulso durante o jogo e Sagna supostamente alegou que o árbitro da partida, Lee Mason, estaria atuando em favor do Burnley.

No comunicado oficial divulgado pela federação, Sagna questionou a integridade do jogo. O atleta tem até às 18h da próxima sexta-feira (13) para responder a acusação proferida pela FA. Caso não haja resposta, a federação trabalhará em possível punição para o lateral-direito. Veja a acusação:

"Bacary Sagna foi acusado por má conduta contrária à regra E3 (1) da FA.

É alegado que um comentário publicado na rede social pelo lateral do Manchester City constituiu conduta imprópria, na medida em que o mesmo questionou a integridade do jogo e/ou preconceito alegado e/ou implícito por parte do árbitro do jogo, e/ou trouxe jogo para descrédito."

Enquanto não há resolução do fato, o time segue sua preparação para mais uma rodada da Premier League. No domingo (15), o time voltará a campo para enfrentar o Everton no Goodison Park às 11h30. O time está na quarta colocação com 42 pontos ganhos.