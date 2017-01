QPR rompe com a Dryworld e anuncia Errea como nova fornecedora

(Foto: Divulgação/QPR)

A crise na Dryworld parece não ter fim. Nesta quarta-feira (11), o Queens Park Rangers (ING) anunciou a saída da empresa canadense e a chegada da italiana Errea Sports, que confeccionará os uniformes dos Rangers a partir da temporada 2017/2018. Os valores e o tempo de contrato, no entanto, não foram revelados.

Euan Inglis, diretor comercial do QPR, comemorou o acerto: ''Estamos entusiasmados por termos acertado com a Erreà para se tornar o nosso novo fornecedor para a próxima temporada. Recebemos ofertas de várias marcas do setor de roupas esportivas, mas como um pacote completo, o Erreà foi a melhor escolha por várias razões'', afirmou.

QPR havia assinado por 10 anos com a Dryworld (Foto: Divulgação/QPR)

A crise da Dryworld

A Dryworld, fundada em 2010 e com raízes no rúgbi, viu no futebol a grande oportunidade de expandir sua marca. Começou no Brasil, ao fechar contratos com Atlético-MG, Fluminense e Goiás, e depois migrou-se para a Inglaterra, com Watford e Queens Parks Rangers. Entretanto, a empresa não conseguiu atender a alta demanda e se afundou na crise. Com isso, vieram as faltas de pagamentos e as falhas na entrega do material esportivo.

Insatisfeitos, os clubes começaram, então, a se desvincular da Dryworld. No início desse ano, o Atlético-MG e o Goiás assinaram com a Topper. Já o Fluminense ainda está avaliando propostas, mas a tendência é que a Nike ou a Under Armour seja a substituta. Por fim, o Watford firmou contrato com a Adidas.

Atualmente, a Dryworld patrocina apenas o Delhi Dynamos, da Índia.