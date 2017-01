Arsenal anuncia renovações de Coquelin, Giroud e Koscielny

Gunners tentam manter a base. Foto: Divulgação/Arsenal

O Arsenal anunciou na manhã desta quinta-feira (12) a renovação do contrato de três peças no elenco de Arsène Wenger, sendo eles, o volante Francis Coquelin, o atacante Olivier Giroud e o zagueiro Laurent Koscielny. Os vínculos do trio saíram no site oficial do Arsenal, entretanto, não foi revelado o tempo dos novos contratos, sendo afirmado somente que serão de longa duração.

“Estamos muito satisfeitos que três importantes membros do nosso time se comprometeram com um longo contrato. Francis evoluiu tremendamente nos últimos anos porque ele é muito focado no dia a dia”, afirmou o técnico Arsène Wenger.

Estando cada vez mais ameaçados com a especulação da saída de dois craques da equipe, Alexis Sánchez e Mesut Ozil, a confirmação da renovação dos contratos com o trio francês trás alívio, sendo eles peças importantes para o clube.

Francis Coquelin tem 131 partidas pelo clube, atua no Arsenal desde 2008, e tornou um peça importante no meio de campo dos Reds, antes de se firmar entre os titulares ainda foi emprestado para um time Alemão e outro Francês.

Já o atacante Olivier Giroud, foi artilheiro do Arsenal na temporada de 2015/16, é reconhecido por seus gols nos últimos minutos que sempre salvam os Gunners. Foi destaque no jogo contra o Bournemouth com duas assistências e um gol, assim como também, contra o Preston North End, na Copa da Liga, quando fez o gol que garantiu a virada do Arsenal.

O zagueiro Koscielny não fica para trás. O francês atuou 273 vezes com a camisa do Arsenal e marcou 22 gols. Foi destaque no jogo contra o Southampton, no Campeonato Inglês, uma partida considerada difícil para os Gunners.

“Olivier tem uma grande experiência e se tornou mais completo desde que se juntou a nós. Laurent é peça chave de nosso elenco e acredito que ele seja um dos melhores defensores do mundo”, completou o treinador francês.