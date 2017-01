Após atrito, Payet declara desinteresse em seguir no West Ham

Mesmo sendo o melhor jogador do clube Londrino, Payet vem fazendo uma temporada abaixo da média, marcando apenas três gols (Foto: Lindsey Parnaby/AFP)

O clima no clube do leste londrino não anda dos melhores nos últimos dias. Isso porque o principal jogador da equipe, Dimitri Payet, envolvido em especulações de negociação com seu ex clube, o Olympique de Marselha, já deixou claro que não deseja continuar jogando pelo West Ham.

A declaração do camisa 27 gerou um mal estar com o técnico Slaven Bilic, alegando que o jogador teria se recusado até mesmo a treinar com o restante da equipe se não for negociado.

Mostrando-se decepcionado com a atitude do meia, porém, Bilic deixou claro que o West Ham não tem a intenção de vender o jogador, independente de sua vontade, já que o último contrato assinado entre ambas as partes tem duração até 2021.

"Dissemos centenas de vezes que não queremos vender nosso melhores jogadores. Ele é definitivamente nosso melhor jogador. Este é o motivo que nós demos a ele um longo contrato e um novo contrato quatro meses depois. Eu telefonei a ele, e ele se recusou a jogar por nós. Eu tenho um time para administrar", declarou o treinador croata. "Até que ele mude sua atitude, ele está fora do time e não irá treinar conosco. Mas não o venderemos."

Com toda a confusão gerada pela declaração de Payet, o treinador da equipe londrina teria pedido para que o atleta ficasse distante dos treinos por tempo indeterminado, e confirmou que o mesmo não será relacionado para a partida deste sábado (14), contra o Crystal Palace, em casa. "Eu espero que ele volte e mostre comprometimento e determinação ao time, como o time mostrou a ele", disse Bilic.

A suposta transferência do jogador de 29 anos para o Olympique de Marselha não vem sendo também noticiada a toa. Payet nunca escondeu o imenso carinho que sentia pela equipe francesa, onde foi reconhecido internacionalmente pela primeira vez. E agora, com o novo proprietário do clube disposto a investir em uma equipe competitiva, o interesse do meia em retornar ao seu país de origem parece ter despertado.

Ademais, o desempenho do West Ham na Premier League vem sendo a principal razão do descontentamento de Payet. Ocupando apenas a 13ª colocação, os Hammers não vencem a três jogos. E sem seu principal jogador em campo, além das ausências de Cheikou Kouyate e Andre Ayew, que estão representando seus respectivos países na Copa Africana de Nações, dificilmente Bilic conseguirá levar seus comandados a uma reação nas próximas rodadas.