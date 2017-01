Conte faz história e recebe prêmio de melhor técnico da Premier League pelo terceiro mês seguido

Divulgação/Chelsea FC

Antonio Conte foi nomeado técnico do mês mais uma vez, nesta sexta-feira (13), tornando-se o primeiro a ganhar o prêmio três vezes consecutivas. Assim como em outubro e novembro, o italiano recebeu mais uma vez em dezembro, o prêmio de ''técnico do mês'' da organização da Premier League, e diz ter ficado orgulhoso com a premiação.



"Estou muito orgulhoso. É uma grande honra para mim, mas quero agradecer a todos os meus jogadores, à minha equipe, e ao clube porque ganhamos o prêmio em conjunto. Agora é importante continuar a trabalhar muito bem juntos.'' disse o treinador ao site oficial do Chelsea.



Sendo seu primeiro ano como técnico no Chelsea, ele disse sobre a dificuldade em jogar em dezembro, também comentou sobre os jogos e disse querer experimentar isso mais vezes.



"Eu gostei muito do meu primeiro período de Natal. Este tipo de atmosfera só acontece na Inglaterra e foi fantástico. Espero experimentar novamente muitas vezes no futuro", afirmou.



''Quando você ganha, você geralmente vê um monte de coisas positivas e cada jogo era diferente. Ganhamos seis partidas e fazer isso, especialmente em dezembro, é muito difícil. Se eu tivesse que escolher um jogo eu escolheria West Brom, porque era muito difícil e marcamos com 15 minutos restantes. Meus jogadores me mostraram um grande caráter e uma forte vontade de vencer até o fim daquele dia, o que eu sempre gosto de ver", lembrou.







Líder da Premier League, Conte chegou a ter 13 jogos de invencibilidade pelo Chelsea, tendo a série encerrada na última semana no jogo contra o Tottenham. Agora o foco do técnico é se manter forte na tabela amanhã quando viajar para Leicester.



"É um grande jogo. Começamos em Janeiro com uma derrota contra o Tottenham, o que foi uma pena, porque acho que o jogo foi bem equilibrado, mas agora temos um jogo difícil em Leicester e é importante reiniciar uma boa corrida na Premier League, temos de jogar com grande concentração", finalizou.