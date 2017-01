Pocchetino elogia momento do Tottenham: "Estamos em uma boa posição"

Pocchetino em recreativo com atleta do elenco. Foto: Divulgação/Tottenham

Apesar do empate contra o Aston Villa na FA Cup, bom momento na temporada tem de ser comemorado. Na terceira colocação da Premier League nesta temporada com 42 pontos, o Tottenham vem de três vitórias seguidas na competição. Neste sábado (14), o time volta a jogar no White Hart Lane, desta vez contra o West Bromwich. Os spurs estão a cinco jogos sem saber o que é perder ou empatar jogando nos próprios domínios.

O técnico do clube, Mauricio Pocchetino, endossa a ideia. O Tottenham tem demonstrado eficiência durante os jogos e o argentino afirma que o time está focado. Os londrinos tiveram uma semana livre para treinar após a partida na Copa da Inglaterra.

"Estamos em uma boa posição e em um bom momento e manter isso é importante para nós. Precisamos trabalhar duro, há um longo caminho até o final da temporada. Temos que aproveitar o momento, desfrutar de todos os dias e tentar melhorar e competir. Nossa posição na tabela é a conseqüência de nossos desempenhos, de nosso comportamento e de nossos esforços. É importante agora acreditar na maneira como trabalhamos".

Sobre o duelo contra o WBA, Mauricio prega cautela, mas confia no seu elenco. "Cada equipe é difícil de vencer na Premier League. O West Brom está indo bem, eles estão tendo uma temporada fantástica e será difícil vencê-los, mas estamos prontos para competir. Cada temporada é diferente e cada jogo é diferente. Para nós, o passado é o passado e não nos importamos com isso, estamos focados em tentar vencer este jogo. Para nós, obter os três pontos seria fantástico".

Com uma possível combinação de resultados, O Tottenham pode terminar a rodada na segunda colocação e apenas a quatro pontos do líder Chelsea. Mas Harry Kany, atacante do time e principal nome do elenco, seguiu a tese do comandante. " Eles [West Brom] são difíceis de bater. Eles são bem disciplinados e Tony Pulis tem estruturado o time e está jogando do jeito que ele quer. Vai ser difícil, mas estamos em casa, estamos em uma boa sequência", ressaltou.