Conte e Diego Costa se desentendem e atacante pode ficar fora de duelo contra Leicester

O Chelsea passa por grande fase dentro da temporada. Sem disputar competições europeias, o time londrino pode manter todo seu foco nos torneios nacionais, principalmente o mais importante, a Premier League. Líder da PL com 49 pontos, apesar da derrota para o Tottenham por 2 a 0 na última rodada, os Blues seguem forte rumo à conquista do sexto título inglês.

Diego Costa vem sendo, ao lado de Eden Hazard, um dos destaques da campanha da equipe de Stamford Bridge. Com 14 gols, o hispano-brasileiro é o artilheiro do campeonato e uma das peças de confiança do técnico Antonio Conte. No entanto, segundo o tabloide britânico Daily Mail, a relação entre o atacante e o técnico está estremecida.

De acordo com o Daily Mail, Diego e Conte brigaram e o brasileiro não entrará em campo nesse sábado, diante do Leicester City, atual campeão inglês, pela 21ª rodada da Premier League, no King Power Stadium. A publicação do jornal afirma que o camisa 19 do Chelsea reclama de dores nas costas, mas que o departamento médico dos Blues não creem muito na grande reclamação do atacante, e o técnico Conte estaria do lado dos médicos e fisioterapeutas do clube londrino, duvidando de Diego.

O conflito ocorre em um ótimo período do atacante e da equipe, que estaria disposta a oferecer uma renovação contratual para o atacante hispano-brasileiro. O jogador de 28 anos tem vínculo com a equipe de Stamford Bridge até junho de 2019, ou seja, tem pouco menos de dois anos e meia de contrato ainda. Porém, a imprensa da Inglaterra afirma que os empresários de Diego estão na China a procura de ofertas, que poderiam representar a saída do atacante do Chelsea.