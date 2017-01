Guardiola analisa duelo contra Ronald Koeman: "Sempre um prazer enfrentá-lo"

Pep lembra com carinho dos conselhos do técnico holandês (Foto: Getty Images)

O Manchester City ocupa atualmente a quarta colocação da Premier League, com 42 pontos conquistados, o mesmo número do terceiro colocado Tottenham, e a sete pontos do líder Chelsea. Nesse domingo (15), os Citizens visitam a equipe do Everton pela 21ª rodada do campeonato inglês, no Goodison Park, às 11h30 (Brasília). No primeiro turno, as equipes empataram em 1 a 1, no dia 15 de outubro, com gols marcados por Lukaku e Nolito, e destaque para Stekelenburg que pegou dois pênaltis no jogo.

O técnico Pep Guardiola disse nesta sexta-feira (13) ser sempre um prazer enfrentar seu ex-companheiro de Barcelona Ronald Koeman. “É a terceira ou quarta vez que jogamos um contra o outro. Jantamos juntos quando eles jogaram aqui e agora vamos ao Goodison Park, é sempre um prazer vê-lo”, disse Guardiola à Sky Sports.

O treinador espanhol lembrou-se dos conselhos dados pelo holandês ainda nos tempos de jogador, no Barcelona: “Quando eu comecei a jogar no Barcelona eu disse muitas vezes, e vou repeti-lo mil vezes, quão importante seu conselho foi para mim, especialmente no campo. Parava para ver como ele reagiria jogando futebol e sua personalidade enorme nos grandes jogos”.

Koeman era uma referência para Pep (Foto: Getty Images)

O City, no seu último jogo, foi bem e goleou a equipe do West Ham por 5 a 0, em jogo válido pela Copa da Inglaterra e disputado no Estádio Olímpico de Londres. Pep também comentou sobre a atual fase do time de Manchester: “O futebol e o esporte em geral são sobre como você reage quando você ganha e como você reage quando você perde. O importante é como você se sente quando sua equipe está melhorando, e a maneira como você joga e treina e muitas coisas que você vê que estão melhorando e ficando melhores, essa é a única maneira”.

O treinador espanhol também negou qualquer contratação na janela de inverno, mesmo que seu time esteja disputando três competições. “Estou feliz com a equipe que temos. Isso pode mudar se houver uma oportunidade ou uma lesão, mas espero que não aconteça. Eu estou feliz trabalhando aqui e as pessoas com que eu estou trabalhando”, finalizou.