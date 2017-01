City não regulariza situação de Gabriel Jesus e brasileiro não enfrenta Everton

(Foto: Evaristo Sá/AFP/Getty Images)

Não será dessa vez que o ex-palmeirense Gabriel Jesus fará o seu primeiro jogo defendendo o Manchester City. O jogador brasileiro não foi registrado a tempo na FA (Federação Inglesa de Futebol) e está fora do duelo contra o Everton, no domingo, pela Premier League.



''Ele ainda não pode jogar. Quando a documentação do Palmeiras e a FA resolverem seus problemas, ele estará liberado para jogar'' - disse Guardiola, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13).



Gabriel Jesus chegou à Inglaterra no último dia 3, desde então treinou com seus novos companheiros e aparentou estar preparado para o confronto. Mas, por motivos burocráticos a sua estreia terá que ser adiada.



Negociado por 32,75 milhões de euros (cerca de R$ 121,1 milhões), Jesus fica a disposição do técnico Pep Guardiola, e tudo indica que estará tudo pronto para a estreia acontecer no próximo dia 21, contra o Tottenham, no Etihad, pelo Campeonato Inglês.