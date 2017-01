Harry Kane anota hat-trick, Tottenham bate WBA e assume vice-liderança provisoriamente

Neste sábado (14) o West Bromwich foi até o White Hart Lane encarar o Tottenham pela English Premier League, o time de Mauricio Pocchetino fez uma exibição de gala e venceu por 4 a 0, com um hat-trick de Harry Kane e um gol contra de McAuley.



Os Spurs com essa vitória chega aos 45 pontos e encosta no líder Chelsea (49 pontos) e ultrapassa o Liverpool (44 pontos), Blues e Reds que ainda jogam pela 21ª rodada. O West Brom se distancia da zona da Europe League com a derrota. Na próxima semana da Premier League, o Tottenham vai até o Etihad Stadium enfrentar o Manchester City em um jogaço, enquanto o West Bromwich recebe o Sunderland em casa, ambos os jogos no dia 21 de janeiro.



Com domínio nítido, Tottenham massacra o West Bromwich no primeiro tempo

Os Spurs fizeram uma ótima exibição no primeiro tempo, pode-se até dizer que uma das melhores exibições coletivas dessa Premier League. O time de Tony Pullis que costuma não levar gols muito cedo por jogar muito fechado sempre, levou logo aos 12 minutos com Harry Kane após boa jogada de Eriksen pelo meio deixando o atacante na cara do goleiro Foster.

Logo depois, o mesmo Eriksen finalizou bem de fora pela meia direita, a bola desviou em McAuley e entrou, enganando o goleiro Foster. O goleiro do West Bromwich ainda teria salvado seu time mais duas vezes na primeira etapa em finalizações de Harry Kane.



Sem diferença em relação ao primeiro tempo, Kane anota mais dois pra selar a vitória

Após um primeiro tempo massacrante, o Tottenham não se contentou com 2 a 0 e buscou mais. Apesar de o primeiro lance de perigo da segunda etapa ter sido do West Brom em chute rasteiro perigoso de Matt Philips, o Tottenham ampliou o placar após um vacilo da defesa do West Bromwich em que Walker conseguiu cruzar livre para Kane fazer seu segundo gol no jogo.

Pra chegar ao seu 13º gol na Premier League, Harry Kane aproveitou um ótimo passe por elevação de Dele Alli sem deixar a bola cair e mandou pro fundo das redes. Tottenham 4 a 0.