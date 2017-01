Na parte de cima da tabela, United e Liverpool se enfrentam pela Premier League

Klopp e Mourinho em outras épocas longe do clássico inglês. (Foto: Getty Images)

Neste domingo (15), Manchester United e Liverpool se enfrentam no derby de maior rivalidade do país em jogo válido pela vigésima primeira rodada da Premier League 2016/17, que será realizado no Old Trafford em Manchester.

Com os resultados da rodada, o Liverpool acabou caindo para a quarta colocação com 44 pontos e busca manter os 5 pontos de distância para o líder Chelsea, que venceu o Leicester por 3 a 0 e chegou a 52 pontos. O Manchester United busca manter a ótima sequência de vitórias para continuar encostado nos líderes do campeonato. O time de José Mourinho está na sexta colocação com 39 pontos.

Na última rodada da competição, o Liverpool acabou tropeçando contra o Sunderland e empatou por 2 a 2 no Stadium of Light, com os gols da equipe de Jurgen Klopp sendo marcados por Sturridge e Mané. Já o Manchester United viajou a Londres e derrotou o West Ham por 2 a 0 com gols marcados por Mata e Ibrahimovic.

No histórico do confronto foram 196 jogos, com 79 vitórias do Manchester United, 53 empates e 64 vitórias para o Liverpool. O Manchester United marcou 271 gols e o Liverpool fez 248.

Ibra é principal incógnita para duelo

O Manchester United venceu o Hull City no meio de semana pelo placar de 2 a 0 no jogo de ida da semi-final da Copa da Liga Inglesa, mas apesar da vitória, o grande destaque da arrancada do Manchester United e eleito o melhor jogador do mês da Premier League, o sueco Zlatan Ibrahimovic acabou não entrando em campo devido a uma contusão e é dúvida para o clássico contra o Liverpool. Outro desfalque confirmado é o zagueiro Eric Bailly, que está defendendo a seleção de Costa do Marfim na Copa Africana de Nações. Apesar disso, o lateral Marcos Rojo que perdeu o duelo contra o Hull devido a uma lesão, deve voltar a equipe.

Os resultados da rodada acabaram pressionando o time de Manchester que precisa vencer para continuar colado no pelotão de cima e buscar ao menos uma vaga na próxima Liga dos campeões da Europa. Uma vitória colocaria os Red Devils a apenas dois pontos dos quatro primeiros da competição.

O técnico do Manchester United, José Mourinho, evitou analisar o estilo de jogo de Jurgen Klopp e diz que só pensa na vitória de sua equipe. "Eu estou pensando exclusivamente em vencer esta partida. Cada um tem o seu estilo de jogar, de liderar e de treinar a sua equipe". afirmou o português.

Mourinho considera que sua equipe tem algumas características que os torna diferentes das outras equipes e acredita numa grande partida contra o seus grandes rivais. "Provavelmente nosso time tem características que nos faz diferentes de outras equipes. O Klopp quer fazer um bom jogo tanto quanto eu quero, então acredito que teremos uma grande partida pela frente". concluiu o treinador em sua coletiva.

Sem poder contar com Mané, o Liverpool conta com a volta de Phillippe Coutinho no clássico

Apesar de contar com o desfalque de Sadio Mané, que está com a seleção de Senegal na Copa Africana de Nações, o time do Liverpool pode contar com vários retornos para o derby contra o Manchester United. Um deles já está confirmado, o meia brasileiro Philippe Coutinho voltou de contusão no meio de semana na derrota para o Southampton por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa e está confirmado para enfrentar os Red Devils. Além dele, o zagueiro camaronês Joel Matip e o capitão Jordan Henderson treinaram durante a semana e devem reforçar o time de Anfield.

O Liverpool precisa da vitória para manter os cinco pontos de diferença para o líder Chelsea e recuperar a vice-liderança que agora pertence ao Tottenham, que goleou o West Bromwich Albion na rodada por 4 a 0. Além do Tottenham, o Arsenal também ultrapassou os Reds na tabela ao golearem o Swansea por 4 a 0 no País de Gales.

A desconfiança sobre o time de Jurgen Klopp surgiu após a derrota para o Southampton no meio de semana, mas o treinador afirmou que seus 11 jogadores são capazes o suficiente de fazer um grande jogo e vencer o Manchester United.

"Eu ouvi de diversas pessoas diferentes questionamentos. Como perdemos para o Southampton, há uma preocupação por nosso próximo adversário ser o Manchester United, mas me deem 11 jogadores que eu vou tornar o time muito competitivo". afirmou Klopp.

Klopp também afirmou conhecer muito bem os seus jogadores e como eles reagem a uma derrota. "Eu sei como meus jogadores reagem a uma derrota. Não se trata de ter confiança para encarar uma partida, se trata de fazer os movimentos certos para conseguir realizar uma boa partida". concluiu Klopp em sua coletiva.