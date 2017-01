Mourinho valoriza atuação diante do Liverpool, mas lamenta empate dentro de casa

Mourinho lamentou as chances perdidas pelo seu time (Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

A sequência de vitórias do Manchester United acabou. Depois de nove vitórias seguidas, o United recebeu seu maior rival, o Liverpool, nesse domingo (15). A partida terminou empatada em 1 a 1, em jogo válido pela 21ª rodada da Premier League, com gols marcados por James Milner e Zlatan Ibrahimovic, que empatou já no final do confronto. Porém, os Red Devils chegam ao 16º jogo sem perder.

José Mourinho falou sobre a partida, afirmando que não era o resultado esperado pelo seu time, que o United dominou o jogo, mas que seus comandados devem aceitar o empate.

“O resultado não é o resultado que queríamos, não é o resultado pelo qual lutamos, mas é um resultado que temos de aceitar. Nós fomos a melhor equipe no primeiro tempo, mas foram eles que marcaram com o pênalti. Então na segunda metade nós dominamos e tivemos mais chances, mas eles defenderam bem e tentaram sair possibilidade em contra-ataque Foi um jogo muito emotivo e acredito que ambos os conjuntos de jogadores estão muito cansados ​​porque deram tudo”, disse o português.

Completando o pensamento, o português declarou que seu time pode jogar mais do que apresentou neste domingo, assim como o Liverpool: “Mas acho que o Manchester United pode jogar melhor do que jogamos e também acho que o Liverpool pode jogar melhor. Então, o jogo estava abaixo da qualidade de ambas as equipes, mas foi uma verdadeira partida da Premier League e um dérbi, que tinha um monte de pessoas para curtir e acompanhar”.

Mourinho também comentou sobre as oportunidades desperdiçadas pelo seu time. “Nós perdemos grandes chances. Eu vi boas defesas do goleiro, eu vi Mkhitaryan passando a bola para trás para Martial, vi a bola de Fellaini que acertou a trave. Eu vi tantas coisas acontecendo, mas o gol não estava chegando. Finalmente, o gol veio e eu digo: com mais alguns minutos, ganharíamos o jogo”, falou o técnico.

Mourinho não ficou feliz com o ponto no Old Trafford, pelo contrário, lamentou bastante os dois pontos escapados, segundo ele: “Eu não estou feliz, seja bom ou ruim, não estou feliz. Quando você está perdendo e marca na última parte do jogo, a equipe que concede o gol se sente pior do que a equipe que marca, nós perdemos os pontos porque estávamos jogando por 3. E a forma como eles jogaram, eu acho provavelmente eles vão embora felizes”.

Fellaini entrou novamente ao final do jogo, novamente bem. Sobre o impacto da entrada do belga, Mou falou: “Eu tinha mais uma opção: Fellaini ou Rashford, mas eu vi tantas camisas amarelas na frente do gol, que eu pensei que provavelmente meus jogadores perderiam um pouco do equilíbrio emocional e iriam para uma abordagem mais direta. Para ir com uma abordagem mais direta, tem que ser com Marouane e ele foi um jogador importante para nós”.

Finalizando, o técnico português elogiou seus adversários. “Na segunda etapa, o Liverpool estava vencendo e eles sabem defender - eles defendem muito bem. Quando jogamos em Anfield, tivemos um fenomenal desempenho defensivo com muitas críticas. Hoje eu acho que o Liverpool não merece críticas, eu acho que eles merecem que as pessoas digam que defensivamente eles são muito bons”, encerrou.