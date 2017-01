Klopp exalta trabalho coletivo diante do United: "Feliz com nosso desempenho"

Alemão disse que o time mereceu a vitória. Foto: Divulgação/Liverpool

O empate marcou os clássicos entre Liverpool e Manchester United. Neste domingo (15) no Old Trafford, as equipes ficaram no 1 a 1, onde o resultado não importou para nenhuma das equipes. Os reds perderam definitivamente a vice liderança da Premier League para o Tottenham. Ambos os times somam 45 pontos mas o clube londrino tem o saldo de gols ao seu lado (29 a 25).

Analisando o jogo, Jurgen Klopp gostado da atuação de seu time durante os noventa minutos e disse que o time mereceu a vitória, apesar de mais uma vez ver os jogadores apresentarem alguns problemas. "Gostei do desempenho. Eu sempre tenho que pensar em duas coisas depois dos jogos, o número um é o desempenho. E, claro, o resultado também. Quando você vê as circunstâncias, você diria: 'Um ponto em Old Trafford, venha, pegue, vá para casa e não pense mais nisso'. Durante todo o jogo, fomos melhor".

O treinador completou, comentando sobre as chances de Firmino e Coutinho e elogiando a todos que atuaram na partida, chamando-os carinhosamente de meninos. "Tivemos novamente duas oportunidades inacreditáveis ​​e, antes disso, tivemos a grande oportunidade de Roberto [Firmino], quando Phil [Coutinho] entrou em campo. Claro, eu estou acostumado com isso, posso facilmente aceitar um empate no Manchester United, isso não é um problema. Mas eu penso, durante os 98 minutos nós merecemos a vitória. É importante para mim saber sobre a atitude e o caráter dos meus meninos. Os meninos jogaram muito bem, então estou feliz", ressaltou o alemão.

Com a ausência de Clyne, o treinador colocou o jovem Alexander-Arnold como titular no clássico. Klopp também manteve Emre Can entre os titulares no meio de campo. Para o técnico, os dois jogadores fizeram uma partida destacada. O meia alemão jogou absolutamente bem, segundo Klopp, mas reiterou dizendo que é o futebol que se espera dele, transparecendo confiança no camisa 23.

Sobre Arnold, afirmou que sabia do potencial do jogador de 18 anos. "Quando Clyne não pode jogar, pensamos em Milner na direita e Alberto na esquerda,mas eu não queria mudar duas posições por causa de uma lesão. Eu sabia que, com um novo sistema e com a forma que nós jogamos, não me sentiria bem em mudar. Nós não tivemos que ser muito corajosos para trazê-lo ao jogo, nós pensamos que ele estava pronto para jogar e ele provou."

O zagueiro croata Dejan Lovren afirmou para a Sky Sports que o duelo foi "difícil e intenso", mostrando felicidade com o ponto conquistado longe de Liverpool, "Foi muito difícil para ser honesto, especialmente no segundo tempo. Foi um futebol de alta intensidade hoje, com muitas chances de lado deles e do nosso ainda mais. Poderíamos marcar mais, merecemos mais, mas no final é um bom ponto aqui [em Manchester]".

O Liverpool abrirá a 22° rodada da Premier League no próximo sábado (21). Klopp e companhia receberão o Swansea no Anfield às 10h30 no horário de Brasília. Os scousers estão há sete pontos do líder Chelsea, que soma 52 pontos ganhos.