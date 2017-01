Lloris destaca união do elenco e comemora campanha do Tottenham na temporada

O Tottenham vai até Manchester, neste sábado, para enfrentar o City, buscando se distanciar do time de Guardiola (Foto: Getty Images)

Vice-líder da Premier League, o Tottenham conquistou sua sexta vitória consecutiva neste sábado, diante do West Bromwich, por 4 a 0. Os comandados por Pochettino chegam ao segundo lugar sem muito alarde e com uma campanha surpreendente. Muito se deve ao trabalho de Poch e a união do grupo.

Jogadores como Harry Kane, Dele Alli, Eriksen e Rose se destacaram mais uma vez na última partida. Mas, o goleiro Hugo Lloris alertou a equipe, para que os jogadores continuem colocando o time em primeiro lugar: “Uma coisa que eu realmente gosto sobre o Tottenham é que não há um grande estrela. Nós trabalhamos juntos como um time, respeitamos o time, a equipe e o clube é maior que qualquer jogador. Até agora funcionou bem, então precisamos continuar assim”.

“Nós estamos confiantes, mas, eu repito, no futebol tudo pode mudar rapidamente se você não tiver o comportamento e a atitude certa. Temos que trabalhar duro, assim como estamos fazendo”, completou o goleiro.

O técnico dos Spurs, Mauricio Pochettino, comentou após a partida sobre o interesse do futebol chinês no futebol inglês. O treinador disse que a Premier League é incapaz de competir com o mercado da China. Na semana passada, Diego Costa recebeu uma oferta astronômica que mexeu com todos.

Sobre isso, Lloris riu ao ser questionado se algum jogador dos Spurs seria seduzido pelos altos valores do país asiático. “Não, não. Eu acho que não”. “Todos nós estamos curtindo nosso time, é um momento empolgante para o Tottenham. Precisamos aproveitar, continuar trabalhando e aí veremos onde iremos acabar no final da temporada, e o que iremos alcançar”, comentou.

No próximo sábado, os Spurs vão até Manchester enfrentar o City, que vem abalado após uma derrota acachapante diante do Everton, por 4 a 0. Caso a vitória venha, Poch pode se distanciar seis pontos de Guardiola.

“Será muito interessante”, disse o goleiro francês. “Será excitante encarar um dos melhores times na Inglaterra e Europa. Estamos jogando futebol para jogar este tipo de jogo. Tivemos um fim de semana bom para descansar e uma semana para nos prepararmos para a partida da melhor maneira possível”, finalizou.