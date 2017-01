Guardiola protege defensores após goleada e lamenta oportunidades perdidas no ataque

Divulgação/Manchester City

O técnico Pep Guardiola concedeu entrevista após a goleada sofrida por 4 a 0 contra o Everton, no último domingo (15). Pep pediu para que seus jogadores esqueçam a tabela e sejam mais eficientes, e comentou sobre a diferença de pontos entre Manchester City e o segundo colocado do Campeonato, Tottenham. Com a derrota, City ficou a 10 pontos do primeiro colocado, Chelsea.



“A diferença é muito grande. O segundo colocado está a três pontos de nós, então precisamos ver. Falei muito nas últimas três semanas para os atletas esquecerem a tabela. Eles precisam focar no próximo jogo e dar o seu melhor”, comentou.



“Depois, no final da temporada, analisaremos como foi o nosso nível, as nossas apresentações em conjunto, do técnico e dos jogadores. Depois vamos decidir”, acrescentou o treinador do City, atual quinto colocado no Inglês.



Guardiola se negou a culpar o setor ofensivo pela goleada sofrida. Com mais esse revés, o City já perdeu cinco partidas no Campeonato Inglês e sofreu 26 gols, tornando-se o primeiro no ranking de pior defesa entre as maiores equipes das cincos principais ligas, mesmo tendo gasto cerca de R$ 594 milhões com defensores. Completou dizendo que City teria chances de vencer a partida se tivesse convertidos as oportunidades que criou antes do Everton abrir o placar.



“Quero que o City esteja cada vez melhor e sinta que pode marcar gols. Quando isso acontecer, sofreremos menos lá atrás. Nossos atacantes terão mais confiança. É difícil para os jogadores. Fui um atleta e entendo o quanto isso é difícil para eles. Estamos tentando absolutamente tudo. Mas essa não é a primeira vez que acontece algo do tipo na temporada”, analisou.



“Ficarei preocupado quando os rivais criarem muitas chances. Nesse caso, teremos problemas de controlar o jogo. Muitas pessoas não concordam comigo, mas controlar o jogo significa que você tem a posse da bola para criar as chances suficientes e converter algumas delas. Isso aconteceu conosco, só que a primeira chegada do Everton foi um gol”, completou.