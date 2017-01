Sagna é punido após fazer comentário em rede social

Foto: Divulgação/Manchester City

O lateral francês Sagna, do Manchester City, foi punido nesta terça-feira (17) em 40 mil libras (R$ 158 mil) após um comentário crítico ao árbitro Lee Mason feito em uma rede social. Ele foi acusado por má conduta pela Football Association (FA) na última terça (10) e multado sete dias depois.



Sagna, de 33 anos, escreveu no seu perfil do Instagram: ''10 contra 12. Mas ainda lutando e vencendo como um time". A mensagem fez alusão à expulsão do brasileiro Fernandinho, aos 32 minutos do jogo, na vitória por 2 a 1 sobre o Burnley no dia 2 de janeiro. A publicação foi apagada pouco tempo depois.



Em seu site oficial, a entidade explicou o caso. "O jogador foi acusado por seu comentário questionando a integridade e alegando parcialidade por parte do árbitro", diz o comunicado. O defensor do Manchester City também foi alertado em relação à sua conduta futura, após a audiência da Comissão Regulatória Independente."



Com a multa imposta, o Manchester City não para e segue sua preparação. O time é o 5º colocado na tabela da Premier League, com 42 pontos. Seu último confronto foi contra o Everton, que 0 goleou por 4 a 0. Próximo confronto do City, pelo Campeonato Inglês é contra o Tottenham, no próximo dia 21, sábado. Os Spurs estão na segunda colocação com 45 pontos ganhos.