Fifa mantém indefinição sobre zagueiro Matip e jogador segue sem poder atuar pelo Liverpool

Foto: Divulgação/Liverpool

Após amargo empate em casa contra o Plymouth Argyle, da quarta divisão inglesa pela Copa da Inglaterra no último dia 8, o Liverpool volta a campo na mesma competição contra os Pilgrims, agora longe de Anfield.

Jurgen Klopp, apesar de considerar a partida equilibrada, novamente deve jogar com time mesclado. Porém, o zagueiro camaronês Joel Matip segue sem ser relacionado, sendo o principal desfalque do time na semana. No entanto, o Liverpool foi quem escolheu não incluir o zagueiro na partida da FA Cup enquanto seu imbróglio com a Fifa e Federação Camaronesa de Futebol não for resolvido.

O time não conseguiu obter autorização da Fifa para poder contar com o jogador durante a realização da Copa Africana de Nações. Matip esteve na lista de convocados de Camarões para a competição mas pediu dispensa da seleção, alegando experiência ruim com a comissão técnica.

O técnico alemão chegou a ameaçar colocar o atleta para jogar contra o Plymouth, mas preferiu não relacionar Matip com medo de punição. A Fifa deve decidir até a sexta-feira (20) sobre o caso, afirmou Klopp. Se a decisão não for favorável ao jogador e clube e Camarões avance até a final da CAN, Joel pode perder até no máximo oito partidas, só podendo atuar no dia 11 de fevereiro contra o Tottenham pela Premier League.

Matip foi contratado pelo Liverpool sem custos no início da temporada e não atua pela seleção de Camarões desde 2015. O Liverpool entrará em campo nesta quarta-feira às 17h45 contra o Plymouth, precisando de uma vitória para passar de fase na FA Cup.