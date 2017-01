Com sondagem do Lyon, Memphis Depay pode deixar o Manchester United

Foto: Getty Images

O meia-atacante Memphis Depay de 22 anos, pode se juntar ao Lyon, da França, ainda neste mês. O Manchester United, time detentor dos direitos do jogador, recebeu três propostas, sendo a mais recente de 17 milhões de euros (cerca de R$ 58,5 milhões) na última terça-feira (17). Além do Lyon, o Everton também estaria interessado no meia-atacante, mas nada foi adiante.



Os Red Devils ainda não aceitaram nenhuma das propostas, mas entende-se que o United consideraria um acordo de empréstimo com o clube francês. Porém, não concordaram com uma taxa de transferência. Mas as negociações estão sendo pensadas e Lyon segue esperançoso por um desfecho positivo.

O técnico português José Mourinho disse durante a semana que o jogador só voltará a ser relacionado para alguma partida com a resolução do caso. Segundo o diário inglês The Telegraph, no início de novembro passado, Mourinho queria dispensar oito atletas do elenco atual e o holandês estava entre eles.

Depay começou a carreira no PSV Eidhoven, chegando a ser artilheiro da Eredivise na temporada 2014/15 com 22 gols anotados. O atleta chegou ao Manchester United em maio 2015 em um negócio de 31 milhões de libras. O jogador, em um ano e meio, atuou em 33 partidas, anotando apenas dois gols.