Apresentado, Gabriel Jesus elogia Guardiola e exalta City: "Sempre favorito aos títulos"

Foto: Divulgação/Manchester City

Enfim com a camisa Citizen. Nesta quinta-feira (19) o atacante Gabriel Jesus foi apresentado pelo Manchester City. Vindo do Palmeiras por 32 milhões de euros (R$ 121 milhões), o atleta da seleção brasileira foi contratado em julho mas ficou no clube paulista até o restante da temporada de 2016.

O jogador vestirá a camisa 33, mesmo número usado no Palmeiras. O jogador é o sexto atleta contratado pelo City na era Guardiola. "Quero conquistar títulos e o Manchester City é um clube acostumado a vencer. O City é um clube que sempre é favorito aos títulos que compete. Além desse importante fator, o clube tem um grande treinador e um grande elenco", afirmou Gabriel.

Jesus já estará disponível para a partida contra o Tottenham pela Premier League no próximo sábado (21). a decisão de entrar em campo ou não será do comandante espanhol. Sobre permanecer no time paulista mesmo após a contratação, o jovem de 19 anos explicou.

"Perguntaram por que eu escolhi só vir depois de 2016, e disse que minha vontade era permanecer (no Palmeiras) porque queria conquistar mais uma campeonato ajudar o Palmeiras, o clube que eu tanto aprendi a amar. Minha vontade era essa. E consegui, fomos campeões. Saí com a cabeça erguida e satisfeito com o campeonato que a gente fez".

Promovido pelo Verdão como titular pela primeira vez em março de 2015, Gabriel Jesus atuou em 85 partidas, anotando 25 gols. O atleta foi um dos principais nomes do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. "O City é um clube que compete sempre pelo título nas competições que entra, de modo que foi um dos fatores importante, além de Guardiola e do elenco.", encerrou.