Lucas Leiva volta a marcar após sete anos e enaltece trabalho coletivo do Liverpool

Foto: Divulgação/Liverpool

Pelo replay da Copa da Inglaterra, o Liverpool enfrentou fora de casa o Plymouth Argyle, da quarta divisão nacional. O clube 19 vezes campeão inglês suou para vencer a equipe por apenas 1 a 0. O autor do gol único brasileiro foi do volante Lucas Leiva. O último gol do camisa 21 foi em setembro de 2010 contra o Steua Bucaresti da Romênia, pela Uefa Europa League.

Ao site oficial do Liverpool, Lucas enfatizou o desejo realizado de ter ajudado a equipe, comentando sobre o tempo sem marcar um tento: "Tem sido um longo tempo sem marcar um gol. A principal coisa era ajudar a equipe, é claro, mas eu estou encantado porque é sempre bom marcar um gol, especialmente para mim".

O jogador também falou sobre os 90 minutos. Para o experiente jogador, apesar das dificuldades, o objeto de desejo foi conquistado. "Foi uma noite difícil, nós esperávamos que eles viessem forte, uma equipe física, e nós entramos em campo com um monte de jogadores jovens. O principal objetivo para nós foi passar para a próxima rodada e dar experiência também para esses jovens jogadores, então eu acho que fizemos o trabalho. Essa é a beleza da FA Cup, você tem um monte de surpresas, e provavelmente as pessoas estavam esperando uma esta noite, porque não vencemos em Anfield"

O meia disse que, apesar do resultado positivo, o time ainda precisa melhorar. segundo Lucas Leiva, o time tem que melhorar o trabalho com posse de bola, alegando que falta paciência e sobra afobação para chegar ao gol adversário.

Lucas encerrou mostrando esperança para chegar as finais das duas copas inglesas e conquistar o título da Premier League. "Espero que possamos chegar às finais nas duas Copas e na Premier League tentar ganhar, porque temos mostrado que somos capazes. É sempre difícil dizer agora, em janeiro, que vamos ganhar algo, mas só temos que aproveitar e fazer o nosso melhor", finalizou.