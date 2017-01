Pocchetino descarta lesão mais grave e Verthongen desfalca Tottenham por seis semanas

Foto: Divulgação/Tottenham

Após a vitória no último sábado (14) por 4 a 0 sobre o West Bromwich, o Tottenham assumiu de vez a vice-liderança da Premier League 2016/2017 com 45 pontos, sete atrás do líder Chelsea. O time vem de seis vitória consecutivas na competição. Porém, a notícia de que Jan Verthongen lesionou-se foi o destaque negativo do time no duelo de semana passada.

O zagueiro belga saiu por contusão no tornozelo na segunda etapa, dando lugar a Davies. Na terça-feira (17), o jogador teve a lesão confirmada e poderia ficar de três a quatro meses fora de combate. No entanto, o técnico londrino Mauricio Pocchetino afirmou que o jogador ficará de molho por até seis semana, podendo ficar a disposição do time no segundo jogo do mata mata da Uefa Europa League.

O argentino foi esperançoso e comentou o momento de Jan, alertando para a cabeça tranquila que o atleta deve ter. "Jan está bem, ele é muito positivo, estamos motivando ele, esperamos seis semanas de fora, menos do que no início quando foi estipulado. Nós não queremos definir o limite de tempo. Quando sua mente é positiva, é mais fácil recuperar".

Com a lesão de Vertonghen, chegou a ser especulado que o Tottenham fosse atrás de mais um atleta para completar o elenco. Porém, com o período afastado do belga divulgado, o time não irá ao mercado na disputa de um zagueiro. Tese confirmada por Pocchetino. No elenco, os spurs ainda contam com Davies (seu provável substituto, Wimmer, Alderweireld e Dier.

Sem Jan, o Tottenham segue preparação para suas partidas. No sábado, o time viaja até o centro inglês para enfrentar o Manchester City no Etihad Stadium. O duelo acontecerá às 15h30 no horário de Brasília.